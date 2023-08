«Trop vieux»: un chien de 21 ans abandonné par son maître

Un refuge pour animaux aurait pris en charge un chien âgé de 21 ans après que son maître ait décidé de s’en débarrasser, soulignant qu’il n’était désormais plus voulu dans la famille.

Le centre se serait fait dire par la famille de «l’apporter et de l’endormir pour de bon», aurait révélé le journal britannique The Mirror.

Hollie, un labrador, a d’abord été accueillie au Monaghan Dog Pound, en Irlande du Nord, avant d'être transférée temporairement au refuge pour chiens de Carrick, situé tout près, selon le journal irlandais Belfast Live.

«Elle avait vécu toute sa vie avec la même famille au moment où elle a été abandonnée [...] Elle est maigre et sa vue et son ouïe sont affaiblies, mais elle a mangé un bon repas, remué la queue et s'est appuyée sur nous pour des câlins. Cette chienne n'était pas prête à être endormie», a affirmé le propriétaire du Monaghan Dog Pound au journal The Mirror.

Dans une mise à jour publiée sur Facebook vendredi, l’association de protection des animaux Almost Home Animal Rescue NI a confirmé que Hollie pourra profiter du reste de ses jours dans la maison de retraite Heather House, en Irlande du Nord.