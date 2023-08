Un conducteur sans ceinture de sécurité meurt dans un accident à Jonquière

Un homme a perdu la vie samedi matin à Jonquière après avoir perdu le contrôle de son véhicule en faisant de l’aquaplanage.

L’accident est survenu aux alentours de 5h15 sur l’autoroute 70 dans l’arrondissement de Jonquière à Saguenay. En raison d’une accumulation d’eau sur la chaussée, la voiture a fait de l’aquaplanage avant d’effectuer une sortie de route.

Ne portant pas sa ceinture de sécurité, le conducteur a été éjecté hors du véhicule. Il a été transporté en centre hospitalier, où il a succombé à ses blessures. Le passager, qui portait sa ceinture, n’a pas été blessé dans l’accident, a fait savoir la Sûreté du Québec (SQ)

Un enquêteur spécialisé en collision routière a été dépêché sur place afin d’analyser la scène et de pouvoir déterminer les causes et circonstances entourant cet accident mortel.