Un succès de Queen victime de la «cancel culture»?

L’une des chansons du mythique groupe britannique Queen a mystérieusement disparu d’une réédition d’une compilation des plus grands succès de la formation musicale, rapporte le Daily Mail.

La chanson «Fat Bottomed Girls», parue en 1978, s’était retrouvée sur le la compilation «Greatest Hits», sortie en 1981. 42 ans plus tard, Universal Records a annoncé qu’une nouvelle version de cette compilation serait offerte sur la plateforme audio Yoto.

Or, cette dernière vise principalement les jeunes et ça pourrait expliquer pourquoi la chanson écrite par le guitariste Brian May aurait disparu de la compilation.

Ce grand succès de Queen se voulait un hommage aux jeunes hommes qui apprécient les femmes aux formes plus arrondies.

Certaines paroles de la chanson ont toutefois été critiquées par certains internautes, notamment ces deux extraits :

«Left alone with big fat Fanny, she was such a naughty nanny. Big woman, you made a bad boy out of me»

(Laissé seul avec la grosse Fanny, elle a été une gardienne perverse. Grosse femme, tu as fait de moi un mauvais garçon),

«Fat bottomed girls, you make the rockin’ world go round»

(Femmes aux grosses fesses, vous faites tourner la terre dans le bon sens).

Une décision controversée

La disparition de «Fat Bottomed Girl» a été dénoncée par des membres de l’industrie musicale, qui tirent à boulets rouges sur la «cancel culture» et le mouvement «woke».

«C’est le sujet de l’heure dans l’industrie en ce moment. Personne ne comprend pourquoi une chanson aussi bien intentionnée et amusante ne peut pas être acceptable aujourd’hui», mentionne l’un d’eux.

«Le mouvement woke est devenu fou. Pourquoi n’accepte-t-on pas les gens de toutes les formes et tailles comme la société le veut, plutôt que de s’en débarrasser», clame un autre membre du milieu de la musique.