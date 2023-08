Une belle occasion d’essayer ou de s’initier

Les chasseurs et les pêcheurs sont de grands consommateurs des divers véhicules récréatifs voués aux déplacements sur l’eau, sur la neige et dans l’arrière-pays.

Lorsqu’on souhaite acquérir une automobile ou un pick-up neuf, on veut faire un essai routier sur quelques kilomètres pour vérifier si le véhicule convient ou non à nos besoins et attentes. Pour tout ce qui touche au marché des tout-terrain et des diverses coques destinées à se déplacer sur nos lacs et rivières, il est plutôt rare que l’on puisse les conduire et les tester au préalable lorsqu’ils sont vendus neufs par un détaillant. Si on n’a pas eu l’occasion de prendre les commandes d’une monture motorisée qui nous fait rêver depuis longtemps, il est possible qu’à l’achat on soit ravi, surpris ou même désappointé des performances, de la conduite, du confort, etc. Bref, un essai aurait fait toute la différence dans bien des cas.

Du côté de l’Outaouais, au Fairmont Le Château Montebello, on découvre un centre unique, tenu par Expériences BRP, également connu sous l’appellation de Uncharted Society.

Des précurseurs

Cette firme est le plus gros réseau d’opérateurs au monde pour l’essai des produits BRP certifiés. On les retrouve dans 12 pays avec 171 diverses localisations. Leur but est de démocratiser l’utilisation des montures motorisées et de les rendre accessibles à tous et toutes.

Les adeptes ou les néophytes, qu’ils soient seuls, en famille ou en groupe, peuvent faire des balades motorisées, accompagnés d’un guide chevronné. L’aventure débute par une formation d’une quinzaine de minutes sur la conduite, les normes de sécurité et les consignes à suivre. Les conducteurs, détenteurs d’un permis de conduire valide, apprennent entre autres les signaux manuels de conduite, les codes de sécurité routière et ceux en piste, etc.

On prête à tous les passagers un casque de type full face certifié DOT, une capuche, des lunettes de protection, des gants et un imperméable spécialement conçu pour l’activité. La clientèle peut opter pour un véhicule tout-terrain Outlander Max 570 XT pour une ou deux personnes, un côte-à-côte Commander XT 1000R pour deux, ou le Max XT pour quatre passagers. Ceux qui recherchent encore plus de performance pencheront pour le Maverick Sport Max DPS 1000R pour quatre personnes.

À la suite de la séance de formation, les clients rouleront pendant environ deux heures, sur un parcours de 47 km. Il est même possible d’organiser des circuits personnalisés, des événements corporatifs ou des séances pour des groupes de passionnés.

Pour la pêche

Photo fournie par Patrick Campeau

En 2018, la firme Bombardier Produits Récréatifs présentait la première et l’unique motomarine fabriquée en usine pour la pêche ; le Sea-Doo FishPro. Il y a deux ans, BRP lançait une deuxième version encore plus adaptée à l’activité préférée des manieurs de perche ; le FishPro Trophy. Il est équipé de cinq porte-cannes, d’un détecteur de poisson et GPS Garmin, d’un mode de pêche à la traîne précis et fort efficace, d’un appuie-pieds angulaire, d’un siège pivotant modulaire, d’un vivier avec connexion rapide, d’un système d’ancrage, etc.

À la suite de la formation d’usage d’une quinzaine de minutes, les détenteurs d’une carte de conducteur d’embarcation de plaisance enfilent une veste de sécurité et un pantalon court en néoprène qui leur sont prêtés.

Ils sont alors libres de retenir les services d’un guide ou de simplement partir à la pêche en solo ou en duo. Les amateurs peuvent sélectionner un bloc d’une, de deux, de quatre ou de huit heures, pour explorer les eaux de la rivière des Outaouais, ainsi que ses nombreuses baies, et tenter de berner les achigans, les brochets et les dorés.

Les riders, ceux qui veulent continuellement voguer au rythme de leur passion, préféreront certainement un Sea-Doo GTX Pro 130, un Spark 2 Up ou un 3 Up.

Taquiner les poissons

Photo fournie par Patrick Campeau

Si vous aimez les sorties plus détendues, combinant la capture de beaux spécimens aquatiques avec les déplacements tout en douceur à la surface des eaux, vous serez peut-être tenté d’essayer le ponton Switch Cruise 21. Celui-ci s’est vu décerner le grand prix du Boating Magazine en matière d’innovation en 2021 et celui du bateau de l’année en 2022, toutes catégories confondues.

Avec leur système de propulsion à jet Rotax, ces véhicules d’eau sont dotés de trois quilles, d’un guidon intuitif Sea-Doo, d’un rail abaissé, d’une section avant sans siège, de porte-cannes, etc. Le tout est rehaussé par la conception modulaire permettant de déplacer l’habitacle et de le réaménager au besoin. Une foule d’accessoires LinQ peuvent y être greffés.

Jusqu’à huit de vos invités peuvent prendre place à bord. Disponible avec de multiples forfaits au niveau du temps, vous pourrez découvrir les eaux de l’Outaouais et cibler ses prédateurs marins.

Plaisirs hivernaux

Les amateurs de pêche blanche, de petits gibiers ou de déplacements dans les sentiers fédérés pourront mettre à l’épreuve l’Expedition 900 lors de sorties guidées. Encore une fois, vous serez formé au préalable et on vous habillera de la tête aux pieds.

Dès décembre, en exclusivité, le Centre d’expériences BRP de Montebello sera l’un des premiers endroits au Québec où vous pourrez manœuvrer les guidons du Ski-Doo Grand Touring Electric avant même qu’il soit mis en marché. Ce modèle ne manquera pas d’attirer l’attention des curieux et des passionnés de motoneiges.

Question sécurité

Chaque véhicule nautique est équipé d’un traceur GPS et d’un émetteur qui permet à l’opérateur de savoir en temps réel votre position et, surtout, que vous êtes bel et bien en sécurité.

Pour en savoir plus sur le Centre d’expériences BRP, visitez le site experiencesbrp.com ou composez le 819 513-0439.

