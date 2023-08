Une longue pause qui pourrait être bénéfique pour le CF Montréal

Après trois semaines d'inactivité en raison de son élimination en phase de groupe de la Leagues Cup, le CF Montréal reprendra l’action dimanche contre son éternel rival, le Toronto FC au BMO Field.

Montréal n'a pas connu les succès souhaités en Leagues Cup. Malgré une victoire de 4 à 2 en tirs de barrage contre le club mexicain Puma UNAM lors de la première rencontre de la phase de groupe, la formation montréalaise n’a pas pu poursuivre sur sa lancée. Elle s’est inclinée par la marque 1 à 0 contre le D.C. United, les empêchant d'accéder à l’étape suivante.

L’entraîneur-chef Hernan Losada a tout de même vu du positif dans ce repos forcé de 20 jours.

«C’était une bonne pause pour nous. Ça nous a permis de travailler sur beaucoup d’aspects de notre jeu. Dans une longue pause qu’on vient d’avoir ça peut nous organiser plusieurs séances de 11 contre 11 et on a joué contre l’équipe des U-23. [...] Mais ce n’est pas les mêmes matchs de compétitions pour les points et on souhaite que ça ne va pas jouer contre nous dimanche. Évidemment, Toronto est dans la même situation que nous», a déclaré Losada vendredi lors d’un point de presse.

Un adversaire en difficulté

La troupe montréalaise a une opportunité en or d’accumuler une victoire et de reprendre confiance puisqu'ils affrontent le Toronto FC, qui connaît une saison de misère. Ils occupent l’avant -dernière position dans l’Association de l’Est avec un dossier de 3-11-10.

Lors de leur dernière visite à Toronto le 9 mai dernier, le onze montréalais s’était imposé avec un triomphe de 2 à 1 face au TFC en quart de finale du Championnat canadien. Les deux formations avaient croisé le fer quatre jours plus tard, cette fois-ci au Stade Saputo et Montréal avait blanchi le club de la Ville Reine 2 à 0.

Le capitaine du Bleu-Blanc-Noir Samuel Piette a affirmé que ce type d’affrontement peut être un «match piège»

«Il y a toujours un danger contre n'importe quelle équipe, mais je pense surtout contre Toronto. Pour moi, les matchs contre eux sont toujours dans une catégorie à part. Les trois semaines de pause leur ont permis de revoir certains trucs et de préparer ce match-là. De notre côté, on a la chance de tuer leur saison, mais ils savent que nous sommes en pleine course pour les séries et ils veulent nous mettre des bâtons dans les roues», a souligné le Québécois, vendredi.

Le club de la Belle Province se trouve actuellement au 10e rang de l’Association de l’Est, à un point des séries éliminatoires. Ils affichent un dossier de 9-12-2.