Une rentrée cinéma assombrie par la grève à Hollywood

Le succès phénoménal des films Barbie et Oppenheimer a offert une bouffée d’air frais à l’industrie du cinéma, qui se remet encore péniblement d’une pandémie qui l’a gravement malmenée pendant trois ans. Les réjouissances pourraient toutefois être de courte durée, puisque la rentrée cinéma semble plus que jamais compromise par une nouvelle menace de report de films, provoquée par la grève des scénaristes et des acteurs américains.

Déclenché le 13 juillet dernier, le conflit qui oppose le syndicat des acteurs d’Hollywood (SAG-AFTRA) à l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) n’a pas tardé à jouer les trouble-fêtes dans le calendrier de la rentrée automnale.

Quelques jours après le début de la grève (qui s’ajoutait à celle des scénaristes, entrée en vigueur deux mois plus tôt), la sortie de la comédie romantique Challengers, d’abord prévue en septembre, a été repoussée en 2024 pour permettre à ses vedettes (dont l’actrice Zendaya) d’assurer la promotion du film.

La suite de SOS Fantômes : l’au-delà, qui devait initialement prendre l’affiche en décembre, a subi le même sort quelques jours plus tard et ne débarquera finalement pas sur nos écrans avant le printemps 2024.

Photo fournie par Warner Bros

Tous les regards sont maintenant tournés vers le studio Warner qui doit décider sous peu ce qu’il fera avec le très attendu Dune : deuxième partie, dont la sortie est prévue le 3 novembre. Selon des rumeurs qui courent depuis quelques semaines, le film de Denis Villeneuve pourrait être reporté en 2024, tout comme Aquaman 2, une des grosses sorties de décembre.

« C’est très préoccupant »

Ces menaces de report de films sèment évidemment l’inquiétude chez les propriétaires de cinémas qui ont déjà vécu un scénario semblable au début de la pandémie.

« En ce moment, on essaie de ne pas bouder notre plaisir et on se concentre sur les résultats exceptionnels qu’on obtient présentement avec Barbie et Oppenheimer. Mais ce serait [...] du déni de ne pas regarder dans notre rétroviseur les deux grèves qui sévissent présentement à Hollywood », concède le coprésident de l’Association des propriétaires de cinémas du Québec, Éric Bouchard.

« On entend, comme tout le monde, des rumeurs au sujet de la sortie de Dune 2. Je ne cacherais pas que c’est très préoccupant. Ce serait très dommage, d’autant plus qu’on a retrouvé cet été notre erre d’aller. Le public est revenu au cinéma et il veut visiblement revenir. Mais si on n’a pas de films à lui présenter, on va briser cette espèce d’élan qu’on a acquis cet été. »

Tapis rouges sans vedettes

Les studios hollywoodiens peuvent continuer à sortir leurs films pendant la grève. Le problème, c’est que les acteurs membres de la SAG-AFTRA n’ont pas le droit d’en faire la promotion, même sur les réseaux sociaux.

Cela signifie, par exemple, que si Dune : deuxième partie prenait l’affiche en novembre, comme prévu, et que le conflit n’était pas réglé d’ici là, les Timothée Chalamet, Zendaya et autres vedettes du film ne pourraient pas accorder d’entrevues aux médias, ni même fouler le tapis rouge aux avant-premières du long métrage.

« C’est sûr que pour assurer la sortie de ce genre de film là, la présence médiatique des vedettes est très importante, note Éric Bouchard. Quand tu vois Tom Cruise partout qui parle de son film et de ses cascades, ça donne le goût au public d’aller le voir en salle. »

Des festivals privés de stars

Tout porte à croire que les grands festivals de cinéma de l’automne subiront aussi les conséquences de la grève des acteurs américains.

S’ils ont réussi à concocter des programmations intéressantes compte tenu des circonstances, le Festival de Toronto et la Mostra de Venise devront vraisemblablement se priver de la présence de grandes stars sur leurs tapis rouges, début septembre.

Rappelons que la semaine dernière, les organisateurs des Emmy (les Oscars de la télévision américaine) ont été contraints de reporter leur cérémonie de récompenses en janvier afin de permettre aux vedettes d’assister à l’événement.

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES GRÈVES D’HOLLYWOOD

La guilde qui représente les scéna-ristes américains de cinéma et de télévision est en grève depuis le 2 mai dernier

Le conflit qui oppose le syndicat des acteurs d’Hollywood (SAG-AFTRA) à l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) a été déclenché quant à lui le 13 juillet dernier

C’est la première fois depuis 1960 que les scénaristes et les acteurs d’Hollywood sont en grève en même temps

La montée en puissance de l’intelligence artificielle (IA) dans l’industrie audiovisuelle inquiète aussi les grévistes.

Les acteurs et les scénaristes réclament notamment une revalorisation de leurs rémunérations « résiduelles », qui découlent de chaque rediffusion d’un film ou d’une série et qui ont dégringolé à cause du streaming.

Au cours des dernières semaines, de nombreuses vedettes ont rejoint les piquets de grève, pancarte à la main, comme Jennifer Garner, Olivia Wilde, Hilary Duff, Jack Black ou Daniel Radcliffe.

Dwayne Johnson a quant à lui fait un don historique dans les sept chiffres pour aider les acteurs privés de ressources financières durant la grève.

(Avec la collaboration d’AFP)

Plusieurs tournages interrompus : le pire est à venir

L’impact des deux grandes grèves d’Hollywood se fera ressentir sur le calendrier des sorties et des événements de l’automne, mais aussi à long terme puisque leur déclenchement a paralysé l’ensemble de la production cinéma. Les sorties de plusieurs films attendues en 2024 seront inévitablement repoussées à plus tard. Et plus la grève se prolongera, plus les retards s’accumuleront... Voici cinq tournages majeurs qui ont été interrompus cet été par les deux conflits de travail.

GLADIATEUR 2

Le vétéran cinéaste Ridley Scott venait à peine de terminer la moitié du tournage de la suite de son film à succès de 2000, au Maroc, quand la production a dû être interrompue à la mi-juillet. Le tournage avait déjà été suspendu pendant quelques jours en juin dernier à la suite d’un accident de cascade. Mettant en vedette Paul Mescal, Pedro Pascal et Denzel Washington Gladiateur 2 doit normalement prendre l’affiche en novembre 2024.

MISSION : IMPOSSIBLE 8

Tom Cruise pourra-t-il terminer le tournage du 8e et ultime volet de la saga Mission : Impossible à temps pour la sortie en salle du film, prévue pour l’été prochain ? La production de Mission : Impossible – Bilan mortel, Partie 2 avait déjà été interrompue au printemps dernier afin de permettre à Cruise et à sa bande d’assurer la promotion du 7e opus, lancé le 12 juillet dernier. On ignore maintenant quand le tournage pourra reprendre.

BEETLEJUICE 2

Le tournage de cette suite du classique de Tim Burton battait son plein à Londres quand il a brusquement été mis sur pause. Winona Ryder a repris le rôle de Lydia tandis que la jeune Jenna Ortega campera sa fille. Si la grève des acteurs ne s’éternise pas, Beetlejuice 2 devrait sortir en salle en septembre 2024.

JUROR #2

À 93 ans, le légendaire Clint Eastwood avait entrepris, en juin dernier, le tournage de Juror #2, annoncé comme son dernier film, avant de devoir mettre la production sur la glace. Décrit comme un thriller juridique, Juror #2 mettra en vedette Nicholas Hoult, Kiefer Sutherland et Toni Collette.

DEADPOOL 3

La grève des acteurs a aussi forcé le réalisateur d’origine montréalaise Shawn Levy (Une nuit au musée) à suspendre le tournage de Deadpool 3 qui battait son plein depuis la fin mai, en Angleterre. Initialement prévue pour mai prochain, la sortie du film de superhéros mettant en vedette Ryan Reynolds semble plus que jamais compromise.