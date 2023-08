Unity Electro Fest : Timmy Trumpet électrisant en lever de rideau

Détrompez-vous, Charlesbourg n’a pas été la cible d’un tremblement de terre vendredi soir, c’est plutôt le DJ Timmy Trumpet qui, tel une tonne de brique, est venu faire vibrer les milliers de festivaliers en lever de rideau du Unity Electro Fest.

Dans une performance où les effets visuels et les lasers se mélangeaient aux rythmes entrainants et aux basses tonitruantes qui traversaient les corps, l’artiste a donné l’impression aux festivaliers d’être à Tomorrowland le temps d’une soirée.

Comme lors de toute soirée techno, les jets de fumée et de flammes, dont on pouvait ressentir la chaleur, étaient également au rendez-vous. Que dire des feux d’artifices qui explosaient de chaque côté de la scène, à l’image du DJ australien qui se faisait un malin plaisir à bondir et danser partout sur scène bouteille d’alcool à la main.

Crédit : Nicolas St-Pierre

Celui dont la marque de commerce est de jouer de la trompette sur scènes et dans ses succès a même fait jaillir des étincelles de celle-ci vers la fin du spectacle amplifiant les cris et la réaction du public qui était déjà conquis au moment des premières notes.

Une foule qui avait le gout de fêter

Malgré une petite foule qui était très loin de se comparer à ce qu’il a l’habitude de voir, Il faut dire que celle-ci a tout de même livré la marchandise. Bruyante et énergique elle était bel et bien en mesure de faire sentir sa présence à celui qui faisait un tabac aux platines.

Crédit : Nicolas St-Pierre

De Bruno Mars avec Talking to the Moon, à Masked Wolf avec Astronaut In The Ocean, en passant même par Simple Plan avec I’m Just a Kid et ce, sans mentionner une foule d'autres mélodies bien connues, on peut dire que l’artiste a offert une variété de succès tous aussi bien remixés les uns que les autres.

«Je t’aime Québec», a-t-il crié à de nombreuses reprises notamment avant de rendre la foule en extase avec les premières notes de son succès planétaire Freaks, chanson qui lui a d’ailleurs permis de se faire connaître sur la scène internationale en 2014.

Idem lorsqu’il s’est emparé de sa trompette pour amorcer les premières notes de son récent succès Narco où lorsqu’il est retourné à ses platines pour faire exploser Party Till We Die dans les enceintes aux abords du Marché Jean Talon.

Crédit : Nicolas St-Pierre

Le public a encore une fois fait sentir sa présence à la fin du spectacle en chantant en cœur sur une version électro de Sweet Caroline permettant de clore la soirée sur une note presque parfaite alors que d’innombrables feux d’artifices explosaient dans le ciel.

Un artiste bien en vogue

Présentement au huitième rang du top 100 des platinistes les plus aimés du public, selon le sondage annuel de DJ Mag, le producteur et trompettiste australien en était à sa première présence à Québec, au grand plaisir des mordus de musique électronique (EDM).

Si le directeur général de l’événement, Samuel Gourde avait qualifié Timmy Trumpet de «DJ explosif» et «d’allumeur de foule» lors de son annonce au mois d’avril comme tête d’affiche de cette deuxième édition, les festivaliers n’auront d’autres choix que de lui donner raison alors que l’artiste de 41 ans a livré une performance digne des grandes soirées techno.

Tête d’affiche de la deuxième soirée, ce sera au tour du duo canadien DVBBS de faire vibrer les amateurs d’EDM samedi soir à Charlesbourg. Formé en 2012, le duo formé par les frères Chris et Alex Andre est mondialement connu pour son succès Tsunami réalisé en collaboration avec l’américain Borgeous.