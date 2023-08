Voici les règles qui encadrent le travail des jeunes

Le gouvernement Legault a adopté en juin dernier une loi qui change la donne pour les adolescents qui souhaitent travailler quelques heures par semaine tout en allant à l’école. Voici les nouvelles règles qui encadreront le travail des jeunes à compter du 1er septembre.

- L’âge minimum pour avoir un emploi au Québec est de 14 ans;

- Les jeunes ne peuvent pas travailler pendant leurs heures de classe;

- Ils peuvent travailler un maximum de 17 heures par semaine, dont un maximum de 10 heures du lundi au vendredi, au cours de l’année scolaire;

- Les jeunes qui travaillent doivent pouvoir être à leur domicile entre 23 heures et 6 heures. Ils ne devraient donc ni travailler ni avoir à se déplacer pour le travail durant cette période. Les employeurs sont tenus d’en tenir compte en faisant les horaires de travail de leurs employés de 14 à 16 ans.

Quelques exceptions

La loi prévoit néanmoins que les jeunes de moins de 14 ans pourront occuper certains emplois, pour autant que le nombre d’heures prescrit soit respecté :

- La livraison de journaux;

- Le gardiennage d’enfant;

- Le tutorat ou l’aide aux devoirs;

- Le travail dans les colonies de vacances ou les camps de jour;

- Les pratiques artistiques;

- Un aide-moniteur ou un assistant-entraîneur pour un organisme sportif à but non lucratif;

- Travailler dans l’entreprise familiale si elle compte moins de 10 salariés;

- S’il a 12 ans et plus, travailler dans une entreprise agricole qui compte moins de 10 salariés pour prendre soin des animaux, préparer ou entretenir le sol ou récolter des fruits et légumes, pour autant qu’il s’agisse de travaux manuels légers

En cas d'infraction

Les amendes sont dorénavant majorées et peuvent aller de 600 $ à 6 000 $ et, pour toute récidive, de 1 200 $ à 12 000 $. Les inspecteurs de la CNESST surveilleront l'application de la loi.