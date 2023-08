Parti de Terre-Neuve, il veut traverser le Canada à pied (... ça représente une distance de 16 000 kilomètres)

Voyager, c’est se prêter à l’inattendu et aux belles rencontres. J’en ai réalisé une récemment lors de ma longue randonnée à Charlevoix. Yannick Proulx, 41 ans, randonnait en solitaire. Mais pas que le sentier des Caps. Le 15 avril dernier, ce Québécois originaire de la municipalité de Mont-Blanc s’est lancé depuis Cape Spear à Terre-Neuve dans une grande traversée du Canada... à pied.

En fait, c’est plus qu’une traversée du pays qu’il s’apprête à réaliser, ce sont plutôt les 16 000 kilomètres, la portion d’est en ouest du sentier Transcanadien, qu’il parcourt présentement. L’idée a germé dans son esprit après la lecture d’une méthode philosophique japonaise pour trouver un sens à sa vie, Le petit livre de l’ikigaï. À la question, « Que feriez-vous si vous étiez millionnaire ? » spontanément Yannick s’est dit qu’il traverserait le Canada à pied. La pandémie ayant ralenti ses activités professionnelles dans l’événementiel, il a vendu son condo et ses équipements et mis en place son projet.

Écouter ses limites

En termes d’expérience, l’aventurier avait fait le camp de base de l’Everest et quelques randos dans les Adirondacks, mais sans plus. Sa démarche se veut d’ailleurs davantage introspective et contraire à l’idée de performance. Il marche en moyenne une trentaine de kilomètres par jour, n’utilise pas d’application et se réfère simplement à la carte du sentier Transcanadien (www.sentier.ca). Rapidement, il a d’ailleurs été confronté à ses limites.

« J’ai frappé un mur à Woodstock (au Nouveau-Brunswick) », raconte-t-il. Après cinq jours de repos au monastère des Petits frères de la Croix à Charlevoix, il prend conscience qu’il n’a rien à prouver à personne et rentre finalement se reposer chez lui.

Photo fournie par Yannick Proulx

Le recul et le repos aidant, Yannick entamait avec sourire son retour sur le sentier au moment où je l’ai rencontré.

« Se mettre un objectif de temps est probablement la pire erreur », estime-t-il.

Photo fournie par Yannick Proulx

Davantage à l’écoute de ses limites, il poursuit ce voyage à pied et de rencontres en s’autorisant de ralentir et des pauses, notamment avec un arrêt cet hiver lorsqu’il sera rendu dans les Prairies, pour se consacrer à une série de conférences afin de promouvoir les bienfaits de la marche. Et pas nécessaire de se lancer dans la grande aventure pour se faire !

« Le voyage à pied, c’est vraiment accessible à tous. Il y a moyen de s’organiser une belle randonnée, par exemple le long du Petit train du Nord, qui sera une belle semaine peu coûteuse, mais où le dépassement de soi sera des plus sains », conclut-il.

Quelques conseils de Yannick pour le voyage à pied

Être à l’écoute de ses limites, savoir s’arrêter quand il le faut. Pendant la pluie, lorsque la fatigue est trop présente, etc.

Entraîner son esprit avant le départ

Ne pas se comparer aux autres randonneurs ou aventuriers

Apprivoiser sa vulnérabilité et accepter les choses telles qu’elles sont. Il fait beau, il pleut, on accepte les choses.

Quelques sites de référence : Les groupes Facebook « Marcher autrement au Québec » et Passionnés de rando sont de belles ressources d’entraide et d’inspiration.

LA TRAVERSÉE DU CANADA, 16 000 KM À PIED