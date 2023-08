5 questions à Dominique Mauffette-Filion: les conséquences d’une double vie

Pendant plusieurs années, Dominique Mauffette-Filion s’est consacrée aux magazines culturels et aux talk-shows comme recherchiste et chef recherchiste. Bons baisers de France, Pénélope, Formule Diaz, Bonsoir bonsoir! et Cette année-là figurent à sa feuille de route.

Il y a trois ans, elle entreprenait une deuxième vie en contenu, plongeant dans le documentaire. Comme scénariste et productrice au contenu, elle s’est frottée à des sujets délicats, livrant avec un grand respect des histoires profondément humaines. On lui doit 9 mois plus tard, Psychopathes – ils sont parmi nous puis Double vie 2 qui nous entraîne dans la quête de deux femmes qui explorent chacune de leur côté les conséquences d’une double existence.

Dans cette 2e saison, vous explorez la double vie sous l’angle d’une victime collatérale mais aussi d’une personne qui menait deux existences. Pourquoi avoir opté pour ces deux facettes cette fois-ci ?

Ce n’est vraiment pas évident d’arriver à trouver une personne qui mène une double vie et qui ait envie de prendre la parole. Ça vient avec une certaine honte d’avoir fait du mal à plusieurs gens. On se disait que ça serait frappant de réussir à aller de l’autre côté du miroir. Ça a demandé beaucoup de recherches pour arriver à Sarah, qui a accepté de nous dévoiler sa double vie qu’elle avait toujours cachée à ses parents. Elle était une travailleuse du sexe dans un salon de massage. C’est une démarche personnelle. Elle avait mis fin à ce mode de vie là et se sentait prête à le révéler à ses parents. Dans le cas de Caroline, c’est relié à une histoire familiale, à des non-dits, beaucoup de mystère. C’est son père qui menait une double vie et elle en a subi les conséquences. Ça nous permet d’explorer les motivations de chacune et le poids que la situation a occasionné. Trouver de telles personnes, c’est très long. On parle d’un an et demi entre la recherche pour trouver nos protagonistes et le moment où l’on met en branle la série.

Qu’est-ce qui distingue les deux parcours ?

Ce sont deux sujets bien différents. Dans le cas de Sarah, elle s’est privée de l’aide, de l’appui de ses parents. Elle s’est coupée de cette ressource. Il y a une grande solitude. Caroline avait été approchée pour la saison 1 mais n’était pas rendue là. C’est important de respecter ça et d’arriver au moment où les gens sont mûrs face à cet aspect de leur vie. On n’est pas là pour faire du sensationnalisme. Ce sont des moments de vie qui ne nous appartiennent pas. On travaille sur une histoire, on espère des moments parce qu’on veut faire de la bonne télé, mais ils ne sont pas à nous et il faut être très respectueux. C’est leurs vies qui sont en jeu et c’est très précieux pour nous. On devient des partenaires.

As-tu l’impression de mener un travail d’enquête ? D’être une facilitatrice ?

Caroline souhaitait faire des démarches pour retrouver des membres de sa famille, des enfants que son père aurait eus dans son autre vie. On lui a donné le coup de pouce dont elle avait besoin. Notre généalogiste Denise Beaugrand-Champagne lui a donné des pistes. Sarah, elle, était en transition. Dans les deux cas, la production les a accompagnées. On a trouvé et créé des liens. C’est un travail de facilitateur. On fait une partie peut-être plus désagréable, un travail de coulisse. Ce genre de démarche vient avec des déceptions, des joies, des petites blessures. Elles nous ont dit s’être senties plus fortes.

Il y a des évocations dans la série. À quel moment juges-tu qu’il est pertinent d’y faire appel ?

Les évocations sont très importantes parce qu’elle donne accès à l’intériorité de la personne qui parle. Visuellement, ça nous permet aussi de s’envoler, de sortir du cadre de l’entrevue. C’est la même chose pour l’animation. C’est un beau véhicule dont bénéficie la série. Ça contribue à rendre le récit vivant.

Quand vous avez commencé le tournage, en connaissiez-vous l’issue ?

Nous avions fait des entrevues de fond avec nos protagonistes. Nous étions là pour les aider à atteindre leur objectif avec tous les aléas qui viennent avec. Nous avions fait des démarches, avions des accords, mais on n’avait pas toutes les réponses. Ce genre de projet requiert une part de risque et demande de s’adapter à toute situation. On ne savait pas si certaines rencontres allaient pouvoir se faire. On travaille avec des humains. S’ils ne disent pas oui, on ne peut pas les remplacer.

♦ Double vie 2 : quand la vérité nous rattrape sera disponible sur Vrai dès le 22 août.