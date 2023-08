MUTEK : un festival de musique pas comme les autres

Six jours et nuits d’expériences sonores et visuelles en salle et en plein air, 120 artistes provenant d’une vingtaine de pays et 80 performances en direct: c’est ce que la 24e édition du Festival de créativité numérique et de musiques électroniques MUTEK propose du 22 au 27 août. Voici 8 spectacles à ne pas manquer, selon le directeur général et artistique, Alain Mongeau.

-Mardi 22 août: Leon Louder et Tim Hecker

«Sur la scène extérieure, je propose un projet intéressant développé avec l’Insectarium de Montréal. Leon Louder va présenter le résultat de ce travail dans lequel on retrouve des sons d’insectes. J’ai aussi envie de parler de l’événement d’ouverture, alors que le festival investit un lieu emblématique de Montréal existant depuis plus de 175 ans, le New City Gas avec Tim Hecker qui est un artiste de calibre international. C’est plutôt une musique d’écoute, une proposition immersive. On y va pour l’expérience.»

À 18h30 à l’Esplanade tranquille. Gratuit et au New City Gaz à 22h20, 45$

-Mercredi 23 août: Open Reel Ensemble

«Le trio japonais Open Reel Ensemble: il faut le voir pour le croire! Ils utilisent de vieilles bandes magnétiques pour improviser, ils créent même de nouveaux instruments. C’est très ludique et ils ont un côté à la fois rétro et intemporel.»

À 23h55 à la SAT, 45$

Courtoisie Festival MUTEK

-Jeudi 24 août: Paraadisio

« Le projet Paraadisio: ce sont des artistes - un duo italien - qui font une musique assez accessible avec tout un rapport entre le son et l’image. Il vient un moment où tu ne sais plus trop quoi suit quoi entre le son et l’image. Il s’agit d’une proposition très contemporaine.»

À la SAT à partir de 22h, 45$

-Vendredi 25 août: Alessandro Cortini et SYNC

«Une soirée très riche! À la Place des arts, je propose Alessandro Cortini qui est un membre permanent de Nine Inch Snails et qui a une belle carrière solo. C’est très cinématographique et contemplatif. Au MTELUS, SYNC: deux vétérans de la scène techno qui vont présenter un set live de trois heures.»

À la Place des arts à 19h, 45$ et au MTELUS à partir de 23h, 55$

Courtoisie Festival MUTEK

-Samedi 26 août: Eris Drew

«Eris Drew sera au MTELUS avec sa musique house et dansante. C’est un nom assez connu sur la scène de musique de club. Pour MUTEK, elle propose un set live avec des visuels. C’est très accessible et très entraînant. Elle fait aussi partie de la scène trans, non binaire et queer.»

Au MTELUS à partir de 23h, 55$

Courtoisie Festival MUTEK

Dimanche 27 août: Pascale Project

«Je suggère d’aller voir Pascale Project, une artiste montréalaise qui présentera son premier live pour MUTEK. C’est la première personne qui a été bookée cette année. Elle fait son coming-out avec cette première performance en direct. C’est à ne pas manquer.»

À la SAT, à partir de 22h, 45$

Courtoisie Festival MUTEK

-Programmation complète, horaire, passeports et billets individuels pour le festival MUTEK: https://montreal.mutek.org/fr/bienvenue