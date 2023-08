À VOIR: Xhekaj et Suzuki enflamment la foule au festival LASSO

Le festival LASSO, événement populaire de musique country, battait son plein ce week-end à Montréal.

Tout comme l’an dernier, certains joueurs du CH y ont assisté. Et disons qu’ils n’ont pas fait les choses à moitié.

Samedi soir, Arber Xhekaj, Nick Suzuki, Juraj Slafkovsky, Josh Anderson et Kaiden Guhle sont tous débarqués sur scène, provoquant des applaudissements bien sentis à travers l’imposante foule.

Xhekaj et Suzuki se sont ensuite partagé un micro et ont ouvert un dialogue avec le public. La séquence qui a suivi était magique et restera assurément gravée dans l’esprit des nombreuses personnes présentes sur les lieux.

Voyez le tout en vidéo principale.