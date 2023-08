Vers un autre bilan routier funeste: au-delà des chiffres, il y a des humains

Des papas consumés par l’injustice, des mamans avec le cœur en miettes, des petites sœurs qui s’endorment en pleurant, des amis marqués à vie, des amoureuses désenchantées: derrière chaque victime d’un accident de la route se trouve un noyau de personnes pour qui la vie ne sera plus jamais la même. Alors que s'achève un été meurtrier sur nos routes, certaines d’entre elles ont accepté de se confier au Journal afin de sensibiliser les automobilistes à davantage de prudence derrière le volant.

Quand elle a compris que son fils avait rendu l’âme dans un accident de la route le 8 juillet dernier, les genoux de Marie-Claude Mercier ont carrément cédé.

«Je me suis écrasée sur le gazon, confie-t-elle, dans une entrevue aussi émouvante que déchirante. Les policiers nous avaient demandé de nous rassembler et s’en venaient nous voir. On comprenait ce que ça voulait dire.»

René Baillargeon / Agence QMI

Mme Mercier avait pourtant fait promettre à son fils Frédérik Defoy, à peine une heure avant le drame, de ne pas prendre le volant. C’est que, comme son propre véhicule était au garage, une connaissance lui avait prêté une voiture en piètre état «pour dépanner».

«Mais il avait 29 ans, alors il n’écoutait pas toujours sa maman, dit-elle. Il a essayé de s’arrêter à un stop, mais les freins étaient finis. Il s’est fait frapper par un camion et est mort sur le coup.»

Cours normal de la vie

Perdre un enfant va à l’encontre du cours normal de la vie, dénoncent des parents endeuillés. Et peu importe l’âge, le chagrin semble toujours insurmontable et le vide occupe tout l’espace.

Depuis le décès tragique de son fils, Édith Blier a l’impression qu’on lui a arraché une partie de son cœur.

«C'est pas juste de la peine que je ressens, c'est carrément une douleur physique, explique la maman de Philippe Blier-Beaulieu, 28 ans, mort au début du mois de juillet dans un accident de VTT dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai mal dans l'abdomen, j'ai un gros point dans le ventre. C'est la pire douleur sur terre de perdre un enfant.»

Courtoisie Groupe funéraire Caron

Mais le chagrin s’étend aussi à l’ensemble des familles des victimes. C’est notamment le cas pour les proches de Nicolas Velez, un papa de 24 ans de l’Estrie qui était très proche de sa famille élargie. Selon son frère, le jeune homme pourrait s’être endormi au volant en raison d’une surcharge de travail.

«On vient d’un milieu modeste, confie Emmanuel Velez. Mon frère était le meilleur papa du monde et voulait offrir une vie meilleure à ses filles de 1 an et 2 ans. Il travaillait tout le temps.»

Selon lui, s’il y a une leçon à tirer de cette tragédie, c’est d’écouter son corps le plus possible.

«Laissez votre orgueil à la maison, dit-il. Si vous êtes fatigué, faites une petite sieste, vous arriverez quand vous arriverez, mais au moins, vous y serez intact.»

Toujours pressés

Une proche d’une des trois victimes d’une violente collision survenue à la fin juillet au Saguenay–Lac-Saint-Jean dénonce d’ailleurs l’empressement constant des automobilistes sur les routes. L’accident qui a coûté la vie à sa mère, Germaine Andrew, et à deux autres personnes serait dû à un dépassement illégal et dangereux.

«On devrait toujours être attentif, souffle Diane Andrew. Si tu es pressé, ralentis. De mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes.»

Jusqu’à présent, au moins 58 personnes sont mortes à bord de véhicules à moteur sur les routes du Québec depuis le début de l’été, selon une compilation faite par Le Journal.

Malgré toutes les campagnes de prévention et les appels à la prudence, la présente période estivale risque ainsi de s'inscrire dans la moyenne des dernières années [voir encadré]. À noter que près de la moitié des décès à déplorer cet été sont survenus pendant les deux semaines des vacances de la construction, qui ont été particulièrement funestes cette année.

Les régions les plus touchées:

Laurentides (sept victimes) Chaudière-Appalaches et Saguenay–Lac-Saint-Jean (six victimes par région) Centre-du-Québec (cinq victimes) Mauricie, Lanaudière et Bas-Saint-Laurent (quatre victimes par région) Capitale-Nationale (trois victimes)

Nombre de vies fauchées sur les routes depuis 10 ans:

2013: 81

2014: 81

2015: 101

2016: 58

2017: 72

2018: 85

2019: 75

2020: 80

2021: 76

2022: 92

Période visée: entre la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Travail

Types d’accidents: victimes à bord de véhicules à moteur

Source: Société de l’assurance automobile du Québec