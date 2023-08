Caleb Evans et les Alouettes n'ont jamais lâché

Il est de mise de laisser le quart-arrière Caleb Evans et ses coéquipiers des Alouettes célébrer encore un peu après leur spectaculaire victoire de 25 à 24 obtenue samedi soir contre le Rouge et Noir, à Ottawa.

À n’en point douter, cette équipe montréalaise ne lâche pas le morceau facilement.

«On le savait, c’est une question de croire en l’équipe, de croire en chacun de tes coéquipiers à tes côtés, a admirablement bien résumé le joueur défensif Kordell Rodgers, lors d’une entrevue accordée sur les réseaux sociaux des Alouettes après la partie. Nous gardions confiance de gagner ce match.»

«On savait qu’on avait encore une chance de l’emporter et on savait que n’importe qui pouvait réaliser des jeux», a enchaîné le receveur de passes Tyler Snead, auteur des deux premiers touchés des Alouettes dans cette fameuse remontée.

Évidemment, c’est la poussée victorieuse, en fin de match, qui retient davantage l’attention. L’efficacité de l’unité défensive a d’abord permis aux Alouettes de récupérer le ballon. Une passe de 51 verges d’Evans au Québécois Hergy Mayala a aussitôt amené Montréal à la porte des buts, puis c’est le quart-arrière qui a couru pour marquer le touché de la victoire avec 14 secondes à écouler au cadran.

«Cette victoire signifie certainement beaucoup pour lui, il a été phénoménal durant la deuxième demie, a ajouté Snead, en parlant d’Evans. C’était plus difficile pour notre équipe en début de match, mais nous sommes revenus. Et on n'a jamais vu Caleb baisser la tête, il y a cru jusqu’à la fin.»

Chapeau à Jason Maas!

Malgré trois revirements commis contre Evans et les Alouettes en première demie, l’entraîneur-chef des Alouettes Jason Maas en est un autre qui a gardé confiance. Montréal tirait pourtant de l'arrière 17 à 3 à la mi-temps. Il aurait été tentant d'envoyer Davis Alexander dans la mêlée pour brasser la soupe.

«Notre équipe a montré beaucoup de caractère, je suis très content, a commenté Maas. Gagner ici à Ottawa devant une bonne foule, ce n'est jamais facile. Nous avons rapidement mis la première demie derrière nous et avons simplement exécuter sur le terrain.»

Plus tôt, dans la dernière semaine, l'entraîneur avait justement fait part de sa philosophie voulant qu’un quart-arrière partant mérite de demeurer dans le match, même s’il commet des erreurs.

«Quand tu joues à la chaise musicale parce qu’un quart connaît un mauvais match, tu n’aides pas à bâtir son aspect mental, avait-il résumé. Tu veux le voir combattre devant l’adversité.»

Photo Martin Chevalier

C’est ce qu’Evans a fait, au grand plaisir de ses coéquipiers.

«Il y a eu ce gros jeu à Mayala, puis ce touché, a souligné Austin Mack, également interviewé sur les réseaux sociaux des Alouettes. Pour lui, qui jouait à Ottawa lors des deux dernières années, le fait de revenir ici et d’obtenir cette victoire, on se sent bien et nous sommes fiers pour ce gars-là.»

«Nous sommes excités pour lui, a convenu Mayala. À chaque fois que tu joues contre ton ancienne équipe, tu veux évidemment bien faire.»

Le calme du quart-arrière

D’entre tous les joueurs, Evans faisait sans doute partie des plus posés après ce gain contre le Rouge et Noir, même s’il pouvait cacher difficilement son sourire .

«Il faut exécuter, un jeu à la fois, a-t-il noté, concernant la séquence victorieuse. Ce sont ces moments que j’aime le plus et c’est là où il faut garder son calme.»

Photo Patrick Doyle, fournie par la LCF

Rappelons que les Alouettes (6-3), qui ont signé une quatrième victoire consécutive, n’auront que quelques jours pour se préparer pour leur prochain match puisque le club a rendez-vous avec les Blue Bombers (8-2), dès jeudi, à Winnipeg. On pourrait sans doute revoir Evans comme pivot à l'attaque, peu importe l'état de santé du vétéran Cody Fajardo, qui se remet d'une blessure à l'épaule gauche.