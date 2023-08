Essai: un livre doudou

Qui peut se vanter de ne pas avoir eu besoin, un jour ou l’autre, d’une oreille grande ouverte pour la confidence, d’une main tendue pour l’aide matérielle ou psychologique, face à la déchirure sociale et à la souffrance de l’âme ? Nathalie Plaat est de celles qui prodiguent cette parole intime qui n’a pas de prix, dans son cabinet de psychologue clinicienne ou dans ses chroniques que le quotidien Le Devoir a publiées, les lundis matins, pendant la pandémie. On les retrouve réunies ici dans ce recueil, pour notre plus grand bonheur.

Pour pouvoir ainsi prodiguer cette aide et tendre la main ou l’oreille, Nathalie Plaat a dû mourir plusieurs fois « avant de revenir du côté des vivants ». À 39 ans, au début de la pandémie, on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau, dont elle ne pensait jamais revenir. Quel meilleur remède que de soigner les blessures des autres, tout en se soignant soi-même ? Non pas à coups de recettes ni en proposant une normalisation des comportements, mais en laissant les blessés se raconter. Une sorte de « devoir du cœur [...] une suite de dialogues de moi à vous, de vous à moi, d’allers-retours incessants dans lesquels nous avons questionné, ensemble, le vivant, le mourant, le souffrant, le désirant, bref, tous ces éléments qui constituent peut-être quelque chose comme le sel de l’existence », explique celle se définit comme « juste psy », en introduction de ce recueil d’une cinquantaine de textes.

Non, il ne s’agit pas d’un « guide pratique à l’usage de l’humain contemporain » ni d’outils pour le bien-vivre, se défend-elle, mais elle pourra offrir, à travers les mots, des pistes de guérison en osant « la réparation par le langage, qui fait de nous, humains, encore la seule espèce qui puisse transformer l’angoisse en beauté ».

L’éternelle faille

À ce courrier du cœur d’un genre nouveau, les lecteurs ont été fidèles, semaine après semaine, à faire « la narration de leurs pertes », à déposer courageusement du langage sur ce qui les fait souffrir, constate-t-elle. Le dialogue ne fait-il pas partie intégrante du traitement ? dit-elle, paraphrasant le philosophe Gadamer. C’est à ce prix qu’on pourra faire l’inventaire de ce qu’on a perdu depuis la pandémie, parce que « l’absence est la base de la vie psychique, en quelque sorte ».

Mais contrairement à la phrase souvent entendue : « Moi, j’ai réglé toutes mes affaires », il restera toujours la petite faille comme une plaie ouverte qui nous rappellera sans cesse que le travail est loin d’être terminé, nous empêchant ainsi de « nous tenir au-dessus de tout, des autres surtout », précise la psy. Parce que de la maladie mentale – cette rupture du dialogue entre le raisonnable et le déraisonnable –, personne n’est à l’abri.

« Quelle place accordons-nous à ceux qui, parce qu’ils nous effraient, nous échappent, vivent encore une sorte de “mise au ban du village” » ? demande-t-elle. Les tâches sont immenses et les ressources manquent terriblement. Nous sommes tous et toutes devenus, par la force des choses, des proches aidants de ceux qui autour de nous sont plongés dans l’omniprésent désespoir humain contemporain.

Art et psychothérapie

Plaat, cette spécialiste de l’écoute, nous livre des moments très touchants de sa vie personnelle, alors que son premier amoureux a pris, un jour, un chemin de traverse pour ne plus jamais revenir, sans doute lassé de cette spirale ténébreuse où l’entraînait le délabrement de sa pensée. Sa mère n’a jamais eu de corps à enterrer, déplore-t-elle.

Pour elle, l’art et la psychothérapie vont de pair pour établir une communication qui fait sens, malgré le scepticisme qui règne encore au sein du monde médical. Même constat pour une directrice régionale de l’OSM : « Faire entrer l’art dans la vie de quelqu’un par le biais d’activités telles que la danse, le chant ou la fréquentation de musées et de concerts nous donne une clé supplémentaire pour améliorer notre santé physique et mentale. » L’art pour jeter des ponts symboliques entre les générations.

Nathalie Plaat fait indéniablement partie de ces thérapeutes trop rares qui « nous gardent du côté des vivants ». « Une présence simple et authentique qui ne fuit pas devant nos ruines. » Ses chroniques doudous sont un phare nécessaire en ces temps troubles et une compagne indispensable.