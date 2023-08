La mozzarella fraîche au banc d’essai

C’est la pleine saison des tomates de champs pour notre grand plaisir ! Gorgées de saveurs, elles présentent aussi une excellente valeur nutritive. Elles se marient particulièrement bien à la mozzarella fraîche, un classique italien des plus populaires. Cette semaine, la mozzarella fraîche passe au banc d’essai.

La mozzarella : la mozzarella (ex. : en brique) est un fromage qui s’utilise principalement pour les pizzas ou les gratins. En général, elle est fabriquée avec du lait de vache. Elle a une saveur douce et légère et sa texture est plutôt ferme. Elle n’est pas vendue en saumure et peut être râpée facilement. La mozzarella fraîche : la mozzarella fraîche est un fromage frais typique de l’Italie. Elle est fabriquée à partir de lait de vache ou de bufflonne. Sa saveur est douce et légère et sa texture est souple et légèrement élastique. Elle est habituellement vendue en saumure. Elle peut être consommée crue (ex. : salade caprese) ou cuite (ex. : pizza Margherita). La burrata : la burrata est également un fromage frais traditionnel italien. Elle est originaire de la région des Pouilles. Ce fromage consiste en une enveloppe de mozzarella farcie avec de la crème. La burrata a une saveur plus riche et crémeuse et une texture plus souple que la mozzarella fraîche. En général, elle est également conservée en saumure.

NOTRE ANALYSE

11 choix de mozzarellas fraîches ont fait l’objet de notre analyse.

La portion de 30 g a été utilisée pour comparer les produits.

Chaque portion de 30 g (environ un cube de 3 cm) apporte :

Entre 70 et 100 calories

Entre 5 et 7,5 g de lipides dont entre 3 et 5 g de gras saturés

Entre 0 et 8 g de glucides

Entre 3 et 6 g de protéines

Entre 10 et 102 mg de sodium

Entre 2 et 16 % de calcium

LA LISTE DES INGRÉDIENTS

Tous les fromages mozzarella analysés présentent une liste des ingrédients relativement courte et simple. La majorité d’entre eux contiennent du chlorure de calcium (55 %), un agent de texture couramment utilisé dans la fabrication des fromages. Toutefois, certains fromages mozzarella du banc d’essai sont exempts d’additifs (27 %).

Les meilleurs choix

La mozzarella fresca de Galbani fait partie des meilleurs choix du banc d’essai. Une portion de 30 g fournit 80 calories, 5 g de lipides dont 3 g de gras saturés, 5 g de protéines, 85 mg de sodium et 10 % de calcium. Il s’agit du fromage mozzarella le moins riche en gras saturés. De plus, il contient plus de calcium que la moyenne des produits analysés.

La mozzarella fresca de Saputo Gourmet fait également partie des meilleures options. Une portion de 30 g apporte 80 calories, 6 g de lipides dont 3,5 g de gras saturés, 5 g de protéines, 50 mg de sodium et 10 % de calcium. Sa valeur nutritive la classe parmi les mozzarellas les moins riches en gras saturés et les plus riches en calcium.

Enfin, les trecce di mozzarella fresca de Saputo Gourmet complètent les meilleurs choix. Une portion de 30 g contient 75 calories, 6 g de lipides dont 3,8 g de gras saturés, 5,3 g de protéines, 52,5 mg de sodium et 11,3 % de calcium. Ce fromage mozzarella est parmi les plus riches en protéines et en calcium du banc d’essai. De plus, il contient moins de lipides et de gras saturés que la moyenne des produits évalués.

Les compromis

La mozzarella fraîche de Zerto fournit 100 calories, 6 g de lipides dont 3,5 g de gras saturés, 5 g de protéines, 10 mg de sodium et 2 % de calcium par portion de 30 grammes. Elle est parmi les fromages mozzarella les moins riches en gras saturés du banc d’essai. De plus, il s’agit de la mozzarella la moins riche en sodium. Cependant, elle est également la moins riche en calcium.

La burrata et les burratini de Bella Casara complètent les compromis. Une portion de 30 g contient 70 calories, 6 g de lipides dont 4 g de gras saturés, 4 g de protéines, 50 mg de sodium et 8 % de calcium. Ces fromages sont parmi les moins riches en lipides et en sodium du banc d’essai. Cependant, ils contiennent légèrement moins de protéines et de calcium que la moyenne des produits analysés.

Il est difficile d’établir de moins bonnes options considérant que les valeurs sont très similaires d’un fromage à l’autre. Les choix ci-dessous sont plus riches, soit en sodium, soit en gras, soit en gras saturés que la moyenne des fromages analysés. Par contre, ils ont d’autres atouts, ce qui m’amène à exclure la catégorie mauvais choix pour ce banc d’essai.

PARMI LES PLUS RICHES EN GRAS ET EN GRAS SATURÉS

La mozzarella di bufala campana de Campania Felix fournit 86 calories, 7,5 g de lipides dont 4,8 g de gras saturés, 5,4 g de protéines, 86 mg de sodium et 8,6 % de calcium par portion. Sa valeur nutritive la classe parmi les mozzarellas les plus riches en lipides et en gras saturés du banc d’essai. Cependant, elle contient légèrement plus de protéines que la moyenne des produits analysés et sa liste des ingrédients ne présente pas d’additifs.

LE PLUS SALÉ ET PARMI LES PLUS GRAS

La mozzarella de bufflonne de Bella Casara apporte, par portion 86 calories, 7,5 g de lipides dont 4,3 g de gras saturés, 4,3 g de protéines, 102 mg de sodium et 16 % de calcium. Ce fromage est le plus riche en sodium et parmi les plus riches en lipides du banc d’essai. En revanche, il s’agit du produit le plus riche en calcium et il ne contient pas d’additifs.

LE PLUS RICHE EN GRAS SATURÉS

Enfin, la mozzarella di latte di bufala de Fattorie Garofalo fournit 80 calories, 7 g de lipides dont 5 g de gras saturés, 4 g de protéines, 65 mg de sodium et 7 % de calcium par portion. Il s’agit du fromage le plus riche en gras saturés du banc d’essai. De plus, il contient légèrement moins de calcium que la moyenne des produits évalués. Cependant, sa liste des ingrédients est exempte d’additifs.

