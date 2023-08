Le Cabanon, une auberge forestière à meilleur prix

À Saint-Zénon, au bout d’une route menant à la réserve faunique Mastigouche, se trouve le Cabanon, une auberge connue des motoneigistes maintenant ouverte à l’année sur réservation.

Devant l’auberge, le lac se prête bien à une balade en kayak ou en planche à pagaie. L’établissement est aussi un pied-à-terre idéal pour la randonnée pédestre au magnifique parc régional des Sept-Chutes. Le prix des chambres est attrayant : à partir de 130 $.

Sur place

Ce n’est pas le grand luxe, mais les prix sont en conséquence. N’empêche que l’auberge abrite une piscine intérieure chauffée et un bain-tourbillon.

Sur une petite plage, des embarcations sont à notre disposition. On a le plaisir de se baigner aussi.

Une terrasse où manger et prendre un verre surplombe le lac. Ouverte en soirée, une des deux salles à manger donne également un panorama sur le plan d’eau.

Bon à savoir

Pour manger, les prix sont avantageusement comparables à n’importe quel restaurant de type familial.

Au fait, plusieurs chambres offrent une vue sur le lac. Ce serait donc une bonne chose d’en vérifier la disponibilité lors d’une réservation.

Pour une famille ou un petit groupe de randonneurs, il peut être avantageux d’opter pour une occupation quadruple avec deux chambres fermées.

Randonnée en montagne

À 20 minutes plus au sud, on découvre le parc régional des Sept-Chutes, avec points de vue à plus de 600 mètres d’altitude. Les flancs de montagne le long de la route 131 donnent déjà cette impression de hauteur.

La randonnée débute par le sentier Voile de la Mariée, d’une longueur d’un kilomètre, et mène à des chutes puis à la jonction des autres sentiers. Des boucles bordent des sommets avec de superbes panoramas.

Durée moyenne de la randonnée : deux à trois heures. Niveau intermédiaire. Puisque le poste d’accueil se trouve aux abords de la route 131, l’accès aux sentiers en est grandement facilité.

AUBERGE LE CABANON

À l’intérieur : piscine, bain tourbillon, salle de jeux

piscine, bain tourbillon, salle de jeux À l’extérieur : terrasse, accès à une petite plage avec kayak, planche à pagaie et pédalo, jeux (pétanque, galet, trampoline pour enfants)

terrasse, accès à une petite plage avec kayak, planche à pagaie et pédalo, jeux (pétanque, galet, trampoline pour enfants) Tarifs : de 130 $ (chambre régulière) à 206 $ (deux chambres fermées communicantes)

de 130 $ (chambre régulière) à 206 $ (deux chambres fermées communicantes) www.aubergelecabanon.com

PARC RÉGIONAL DES SEPT-CHUTES

Sentiers : 19 km

19 km parcsregionaux.org/parc/parc-regional-des-sept-chutes/

