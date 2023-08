Le CF Montréal s'offre un gain à Toronto

Propulsé par ses Québécois, le CF Montréal a vaincu le Toronto FC 3 à 2, dimanche soir, au BMO Field.

Le onze montréalais était de retour au boulot pour la première fois depuis son élimination en phase de groupe de la Leagues Cup, soit le 26 juillet dernier. L’entraîneur-chef Hernan Losada a décidé de donner un premier départ en carrière à Jules Anthony Vilsaint et il a eu la main heureuse.

À la 18e minute, l’attaquant de 20 ans a bien manœuvré avec le ballon et a décoché un puissant tir au ras le sol. Le précieux objet a terminé sa course sur le poteau et Mathieu Choinière en a profité pour le mettre dans le fond du filet.

Vilsaint a refait des siennes sept minutes plus tard. Le jeune homme a encore réussi un tir puissant. Cela a de nouveau créé un retour et l’arrière du Toronto FC Aimé Mabika a marqué contre son camp.

Le match de Vilsaint s’est toutefois terminé à la 38e minute, et ce, en raison d’une blessure à une jambe.

La réplique du Toronto FC est venu à la 66e minute. Federico Bernardeschi y est allé d’un magnifique effort individuel. C’était son premier but depuis le mois d’avril. Les espoirs de remontée des Torontois sont toutefois morts 11 minutes plus tard, quand Raoul Petretta a fait faute sur Lassi Lappalainen dans la surface de réparation.

En plus de recevoir un carton rouge, le défenseur a donné un tir de pénalité au Bleu-Blanc-Noir. Choinière n’a pas raté une telle occasion et a complété son doublé. Le natif de Saint-Jean-sur-le-Richelieu a donc inscrit ses troisième et quatrième buts de la saison.

La deuxième réussite de Choinière et la bourde de Petretta se sont avérées être d’une importance capitale, puisque Bernardeschi a de nouveau déjoué le gardien Jonathan Sirois dans les arrêts de jeu de la deuxième demie.

L’équipe de la Ville Reine a subi un neuvième revers de suite, toutes compétitions confondues. Elle n’a par ailleurs pas connu le bonheur de la victoire depuis le 27 mai dernier.

Le CF Montréal reprendra l’action samedi prochain, dans le cadre d’une visite du Revolution de la Nouvelle-Angleterre au Stade Saputo. Il s’agira du deuxième duel entre les deux équipes de la section Est en 2023. Le 8 avril dernier, le club du Massachusetts l’avait emporté au compte de 4 à 0.