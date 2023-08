LNH : Excellente nouvelle pour les Jets

Le défenseur des Jets de Winnipeg Josh Morrissey est rétabli de sa blessure au bas du corps et sera en mesure de participer pleinement au camp d’entraînement des siens dans un mois.

C’est ce que l’athlète de 28 ans a déclaré samedi, lui dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Au départ, on parlait d'une convalescence d'une durée de 4 à 6 semaines, a dit Morrissey. C'était évidemment le pire moment de l'année pour se blesser. Tu joues toute l'année pour avoir l'occasion de jouer en séries. Mais d'un autre côté, c'est mieux quand tu as quelques mois devant toi pour récupérer et que tu n'as pas à précipiter les choses pour effectuer un retour.»

«J'ai pris mon temps, j'ai vraiment tenté de suivre la bonne démarche. Je suis prêt à 100 pour cent. Il n'y a plus aucun ennui en lien avec cette blessure.»

Morrissey s’est fait mal pendant le troisième match de la série du premier tour éliminatoire contre les Golden Knights de Vegas. Les Jets ont baissé pavillon en cinq parties face aux futurs champions de la coupe Stanley.

En 2022-2023, l’arrière gaucher a connu sa meilleure campagne en carrière dans la LNH. Il a amassé 16 buts et 60 mentions d’aide pour 76 points en 78 rencontres.

«Josh a vraiment connu une éclosion à titre de véritable [défenseur] numéro 1 l'an dernier, a affirmé l'attaquant des Jets Adam Lowry. Il va poursuivre dans cette direction et maintenir ce niveau de jeu.»

Beaucoup de changements

Les Jets auront toutefois une formation bien différente en 2023-2024, eux qui ont notamment échangé le joueur de centre Pierre-Luc Dubois aux Kings de Los Angeles et racheté le contrat de l’avant Blake Wheeler.

«Je pense que tout le monde se doutait que certains changements planaient à l'horizon. C'est toujours comme ça dans la LNH, a indiqué Morrissey. Nous savions qu'il y aurait probablement de gros changements. C'est dommage que nous n'ayons pas été en mesure d'en faire plus avec le groupe que nous avions, car nous pensions pouvoir accomplir de grandes choses. Ça génère plus de motivation pour le futur.»

Justement, le joueur-vedette a bien hâte de se remettre au boulot.

«Dans la dernière semaine, je sentais l'étincelle revenir sur la glace. J'ai hâte de m'y remettre. Je veux encore m'améliorer par rapport à la saison dernière, et je veux qu'on ait la chance de s'améliorer en équipe pour aller encore plus loin. C'était une fin en queue de poisson pour moi avec cette blessure en première ronde. Je suis rétabli, en santé et prêt pour la prochaine année.»