Mode : voici les looks les plus marquants des jeunes stars de Hollywood

Jeudi dernier à Los Angeles, les jeunes talents les plus prometteurs de l’industrie du spectacle se sont réunis pour célébrer l’édition annuelle Power of Young Hollywood, du magazine Variety, dans lequel on présente les meilleurs acteurs, musiciens et créateurs de contenu de l’industrie du divertissement.

Alors que la ville du cinéma est en proie à une double grève syndicale, les invités étaient tout de même heureux de se retrouver le temps d’une soirée. Le noir a prédominé tout en donnant un avant-goût des tendances de l’automne, notamment les tricots et les pièces en cuir. Certains looks faisaient référence aux années 1990, si chères à cette génération, alors que d’autres jouaient avec les codes vestimentaires traditionnels.

Passage en revue des looks marquants de la soirée.

XOLO MARIDUENA ET DARREN BARNET

Darren Barnet et Xolo Mariduena ont tous les deux choisi un chandail blanc à grand décolleté. L’un l’a coordonné à un complet déconstruit Balmain et l’autre à un blouson en cuir cognac et un pantalon à rayures Dolce & Gabbana.

Photos fournies par MEGA/WENN

DEMI SINGLETON

Demi Singleton y est allée d’un look Louis Vuitton facile à interpréter : t-shirt blanc écourté, veste noire structurée, jean bleu moyen et escarpins noirs. Un style désinvolte maintes fois repris par les top-modèles des années 1990.

Photo fournie par MEGA/WENN

SYDNEY SWEENEY

Sydney Sweeney y est allée pour un look tout en cuir composé d’un bustier péplum et d’une jupe retenue par une fermeture à glissière.

Photo fournie par MEGA/WENN

STEVE LACY

Ce look Saint Laurent, porté par le musicien Steve Lacy, semble un peu chaud pour le moment, mais gardez-le en tête pour les mois à venir, car l’agencement d’un long chandail à col roulé et d’un pantalon large est à la fois simple et frappant.

Photo fournie par MEGA/WENN

VINNIE HACKER ET D4VD

D4VD a opté pour un look qui brouille les cartes entre le masculin et le féminin. Il a agencé une blouse lavallière bleu nuit sans manches à un pantalon en satin noir, tous deux signés Saint Laurent. Vinnie Hacker a aussi puisé dans la collection Saint Laurent, juxtaposant une blouse en mousseline à un pantalon smoking.

Photos AFP

BRUNA MARQUEZINE

L’actrice brésilienne Bruna Marquezine opte souvent pour des tenues différentes, dont cette robe bicolore Tory Burch tout en fluidité.

Photo fournie par MEGA/WENN

ARIANA GREENBLATT

Les robes aux détails de corseterie gagnent en popularité. La comédienne Ariana Greenblatt suit le courant en optant pour une création noire ornée de boutons dorés de la griffe Harbison Studio.

Photo fournie par MEGA/WENN

MADISON BAILEY

Photo fournie par MEGA/WENN

Madison Bailey adopte avec panache l’imprimé léopard gris en total look, une silhouette signée Michael Kors Collection.

Look de la semaine

BRETMAN ROCK

Cette silhouette est à la fois originale et extravagante. Bretman Rock a agencé ce complet Aniye Records, sur lequel sinuent des trèfles, des piques, des carreaux et des cœurs, à une blouse à jabot. Les poignets asymétriques accentuent les courbes du look.