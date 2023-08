NFL : Xavien Howard aurait filmé ses ébats sexuels sans le consentement de sa partenaire

Le joueur-vedette des Dolphins de Miami Xavien Howard est poursuivi en lien avec une histoire de couchette.

• À lire aussi: La NFL arrête un match avec plus 10 minutes à faire

• À lire aussi: Un début précipité pour Aaron Rodgers?

Ce week-end, TMZ a appris qu’une femme de la Floride demandait 50 000$ en réparation au demi de coin. Elle allègue que le footballeur a filmé l’une de leurs relations sexuelles sans son consentement.

Les deux amants se seraient rencontrés via les médias sociaux et auraient eu une brève liaison en 2022. La femme affirme avoir été contactée par une autre femme quelques mois plus tard. Cette dernière lui aurait dit que Howard lui avait envoyé une vidéo de leurs ébats. Après visionnement, la dame de la Floride se serait reconnue. Elle affirme aussi avoir reçu une photo où elle est complètement nue de la part d’une autre demoiselle.

Dans les deux cas, il semblerait que Howard ait partagé le matériel explicite à des femmes qui refusaient de coucher avec lui.

«Tout le monde peut déposer une poursuite. Ça ne veut pas dire que les accusations sont vraies. Nous allons agressivement nous battre contre la poursuite», a déclaré l’avocat du joueur de la NFL à TMZ.