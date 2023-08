Taylor Swift fait l'objet d'un nouveau cours universitaire

L'Université de l'Arizona a annoncé un cours sur la psychologie sociale derrière les textes de Taylor Swift.

La doctorante Alexandra Wormley animera le cours, intitulé Psychologie de Taylor Swift - Sujets avancés de psychologie sociale, à l'ASU pendant un semestre cet automne.

«Le cours utilise essentiellement Taylor Swift pour un semestre comme exemple de différents phénomènes: potins, relations, vengeance, a-t-elle déclaré au site d'information de l'université. Le cours n'est pas un séminaire sur combien nous l'aimons ou ne l'aimons pas, nous voulons pouvoir en apprendre davantage sur la psychologie.»

Le cours discutera de ce que les psychologues peuvent apprendre en reliant les thèmes des différents albums de la chanteuse de «Lover».

Utilisant son album «reputation» de 2017 comme illustration, Alexandra Wormley a déclaré: «Le sixième album de Taylor, "reputation", est son retour après avoir disparu des projecteurs en raison de conflits avec Kim Kardashian et Kanye West. Elle met en scène sa revanche sur eux, et sur le paysage médiatique plus large, en sortant un album qui rencontre un énorme succès et une tournée de stades. Les étudiants le savent, mais savent-ils pourquoi nous aimons la vengeance? Savent-ils comment nous nous vengeons? La psychologie sociale peut nous le dire.»

La nouvelle survient quelques jours après que l'Université de Gand en Belgique a annoncé que le cours Literature: Taylor's Version serait lancé à l'automne.