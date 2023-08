Trump confirme qu'il ne participera pas aux débats des républicains

L'ancien président américain Donald Trump a confirmé dimanche qu'il ne participera pas aux débats des primaires du Parti républicain, dont le premier a lieu mercredi.

• À lire aussi: «Gros orange»: Donald Trump demande à Fox News d’arrêter d’utiliser les pires photos de lui

• À lire aussi: Trump propose 2026 comme date pour son procès fédéral à Washington sur l'élection de 2020

• À lire aussi: Des jurés ayant inculpé Trump menacés, la police de Géorgie enquête

«Le public sait qui je suis et quelle présidence réussie j'ai exercée, avec l'indépendance énergétique, des frontières et une armée fortes, les plus importantes réductions d'impôts et de réglementations, pas d'inflation, l'économie la plus forte de l'Histoire, et bien d'autres choses encore», a affirmé M. Trump sur sa plateforme Truth Social.

«JE NE PARTICIPERAI DONC PAS AUX DÉBATS!», a-t-il ajouté, affirmant bénéficier de 62% des intentions de vote aux primaires républicaines, soit 46 points d'avance sur son rival le plus sérieux, le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Ron DeSantis «s'écrase comme un oiseau malade», a raillé l'ancien président.

Cinq mois avant le début des primaires, qui désigneront le candidat républicain à la présidentielle américaine de 2024, Donald Trump bénéficie d'un soutien de sa base plus fort que jamais. Mais ses déboires judiciaires jettent une ombre sur sa tentative de retour à la Maison-Blanche.

Le tempétueux milliardaire, qui dénonce une «chasse aux sorcières», est assailli par les affaires: il est inculpé de complot à l'encontre des institutions américaines en lien avec ses actes pour inverser le résultat de la présidentielle de 2020, de gestion négligente de dossiers confidentiels et de falsification de documents comptables après l'achat du silence d'une actrice de films X.

Le premier débat républicain est prévu mercredi à Milwaukee, dans le nord-est des États-Unis.

Sept candidats ont rempli les critères nécessaires pour y participer. Seront présents Ron DeSantis et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum, l'ancien vice-président de Donald Trump Mike Pence, son ancienne ambassadrice à l'ONU Nikki Haley et le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott.

Seront également de la partie l'homme d'affaires Vivek Ramaswamy et l'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, qui menacent tous deux la place de premier dauphin acquise pour le moment à Ron DeSantis dans les sondages menés en Iowa et dans le New Hampshire, premiers États à voter aux primaires.

Les instances du Parti républicain avaient donné à Donald Trump jusqu'à lundi pour faire part de sa décision sur son éventuelle participation.

Malgré sa forte avance dans les sondages, des proches du milliardaire craignent que ses rivaux ne profitent de son absence pour lancer une dynamique.

En 2016, après avoir manqué un débat, Donald Trump avait perdu l'Iowa aux primaires républicaines au profit du sénateur texan Ted Cruz. Ron DeSantis et les autres concurrents pourraient donc voir l'absence de l'ex-président à Milwaukee comme une aubaine.

Comme condition à leur participation, les candidats doivent s'engager «à honorer la volonté des électeurs aux primaires» et à soutenir le vainqueur. Mais la manière de faire respecter cette règle n'est pas évidente. Donald Trump a déjà déclaré qu'il ne signerait pas cet engagement.

Vendredi, le New York Times avait affirmé que Donald Trump donnerait, au même moment que le débat de Milwaukee, une interview à Tucker Carlson, l'ancien animateur vedette de Fox News aujourd'hui diffusé sur X, ex-Twitter. L'équipe de campagne du candidat s'était refusée à confirmer.