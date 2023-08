Un père de famille quadriplégique ne peut retourner chez lui

Les proches d’un père de famille de 34 ans, devenu quadriplégique après un accident de VTT en juin dernier, craignent de ne pouvoir le ramener à la maison avant un bon moment, puisque son petit appartement d’Hochelaga-Maisonneuve n’est pas adapté à sa condition.

«Au début, je me disais qu’on allait juste être contents qu’il revienne à la maison, qu’on allait apprécier nos moments ensemble. C’est après que j’ai réalisé qu’il ne pourrait pas monter les escaliers, ni même entrer dans les toilettes», souffle Roxanne Lapierre, en pointant l’étroite cage d’escalier qui permet de rejoindre le logement.

Son conjoint, Patrick Labelle, se trouve dans un centre de réadaptation de Farnham depuis son accident, il y a huit semaines. Le père de famille ignore encore quand il pourra rejoindre les siens.

Photo Roxanne Lapierre

«C’est difficile. Avant son accident, il travaillait en construction et je restais à la maison avec les enfants. Maintenant, on vit sur le chômage et les prestations d’invalidité», ajoute la mère de trois enfants.

Et pour ajouter à leur malheur, Patrick Labelle n’a droit à aucune indemnisation de la Société de l'assurance automobile du Québec, car l’immatriculation d’un VTT n'inclut pas d’assurances comme pour un véhicule de promenade.

«C’est un peu comme si un piéton faisait une mauvaise chute sur le trottoir ou si deux cyclistes se rentraient dedans et devenaient paraplégiques. Malheureusement, ce ne sont pas des accidents qui sont indemnisés», explique Gino Desrosiers, porte-parole de la société d’État.

Photo Marie-Michelle St-Onge

Une seconde qui change une vie

Le 24 juin dernier, peu avant le souper, Patrick Labelle s’était porté volontaire pour ramener le VTT de son ami au chalet où le petit groupe séjournait le temps d’un week-end de pêche.

«En chemin, il a regardé par-dessus son épaule pour voir si ses amis le suivaient toujours en pick-up. Le temps de se retourner... Il n’a jamais vu la falaise qui se trouvait droit devant lui. Il n’a pas pu l’éviter», raconte sa conjointe.

Photo Roxanne Lapierre

Le père de famille a été retrouvé quelques minutes plus tard par ses amis, au bas d’une falaise parsemée de roches et d’arbres.

«Ça a pris deux heures et demie le sortir de là. Il n’arrêtait pas de répéter qu’il ne sentait plus son corps, ni ses bras ni ses jambes», confie Roxanne Lapierre, la gorge nouée par l’émotion.

Pire cauchemar

Selon les médecins, il n’est pas impossible que la condition de Patrick s’améliore avec le temps.

«Il a parfois des spasmes dans son bras, ses jambes. Ça arrive qu’il puisse ressentir quand on le touche. Notre plus grand souhait, c’est vraiment qu’il retrouve au moins l’usage de ses mains», indique sa mère, Danielle Mallette.

Photo Roxanne Lapierre

Le père de Patrick, qui vient tout juste de se sortir d’un cancer, affirme que sa souffrance n’était rien comparativement à celle qu’il ressent aujourd’hui.

«Je n’ai jamais autant pleuré de ma vie. De voir son fils sans aucune force, incapable de soulever son bras, de bouger sa main... Ça me fait mal au cœur», avoue Normand Labelle, les joues mouillées de larmes.

Dans les prochains jours, Roxanne Lapierre devrait entamer ses études pour devenir préposée aux bénéficiaires. Elle prévoit également trouver une propriété adaptée aux besoins de la famille et la rénover avec l’aide de ses proches.

Photo Roxanne Lapierre

«Le rêve de Patrick, ça a toujours été d’avoir une maison au bord de l’eau. C’est un amoureux de plein air, de la pêche et de la nature. On veut pouvoir lui offrir ça», souligne-t-elle.

PAS COUVERT PAR LA SAAQ