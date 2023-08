Une courtière immobilière a profité de la COVID-19 pour frauder près de 400 000$

Une courtière immobilière de Miami a été condamnée à trois ans et demi de prison, après avoir fraudé le gouvernement américain de 381 000 $ US, une somme qui provenait d’un fonds d’urgence relié à la COVID-19.

Selon le «New York Post», Daniela Rendon a plaidé coupable en avril dernier à un chef de fraude électronique, après avoir été inculpée en février de six chefs supplémentaires de fraude électronique, de deux chefs de blanchiment d'argent et d'un chef d'usurpation d'identité.

Les autorités ont révélé qu’elle avait falsifié les dossiers liés à son entreprise immobilière, en modifiant sa masse salariale, son nombre d’employés et le coût des produits. Cela lui a permis de se qualifier pour un programme d’urgence pour les entreprises et d’empocher un peu plus de 381 000 $.

La somme lui a notamment permis de louer un véhicule de marque Bentley Bentayga, de louer un appartement luxueux et d’acquérir plusieurs autres produits de luxe.

Jeudi, la femme de 31 ans originaire de la Colombie a expliqué devant le tribunal que la cupidité avait motivé ses crimes. Elle aurait affirmé que «tout le monde obtenait frauduleusement des prêts de secours COVID-19», selon le «Miami Herald».

Daniela Rendon a écrit 30 pages pour s’excuser. La mère de trois enfants a réalisé qu’elle a nui à plusieurs entreprises américaines. Le juge Michael Moore a considéré ces éléments pour justifier sa peine clémente. Elle risquait un maximum de 20 ans de prison.

«Ce n'est pas facile de voir que vous avez volé vos voisins, vos amis et d'autres citoyens», a-t-il dit.

En plus des peines de détention, Daniela Rendon doit rembourser 198 990 $ aux autorités fédérales.