Vidéo choquante: deux adolescentes québécoises font vapoter une enfant de 3 ans

Une nouvelle vidéo où l’on voit des adolescentes initier une fillette de trois ans au vapotage circule sur les réseaux sociaux, suscitant indignation et colère partout dans la province.

La scène troublante est survenue le 10 août dernier à Bellechasse, dans la région de la Chaudière-Appalaches.

La séquence a été filmée sur l’application de messagerie instantanée Snapchat.

Selon les informations de TVA Nouvelles, la vidéo permet de voir deux adolescentes, âgées de 13 et de 14 ans, faire vapoter une jeune enfant de seulement trois ans.

Entourée de cahiers et de crayons de couleur, la jeune fille aux mains encore potelées se tient agenouillée sur ce qui semble être un comptoir lorsqu’une main apparait dans le champ qui tend une vapoteuse à l’enfant.

On peut l’entendre inspirer, puis la voir cracher un nuage de fumée, lequel est aussitôt suivi d’une quinte de toux qui, semble-t-il, faire rire l’une des adolescentes.

«Okay, c’est assez, c’est assez!», entend-on aussitôt scander l’autre adolescente, alors que l’enfant continue de tousser. «C’est assez, okay!», dit-elle encore.

Le débat s’enflamme

La séquence vidéo a relancé par le fait même le débat sur l’accessibilité aux produits de vapotage.

Rappelons que le 31 octobre prochain, la vente de produits de vapotage comportant une saveur ou un arôme autre que ceux du tabac sera interdite au Québec en vertu d’un nouveau règlement.

Le problème reste toutefois intégral en ce qui concerne les enjeux soulevés par la présente vidéo: comment, en effet, les adolescents et adolescentes se retrouvent-ils en possession de produits de vapotage alors que la loi prévoit que l’âge légal pour acheter de tels produits au Québec est de 18 ans.

Selon une récente étude de l’Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, la proportion des jeunes Québécois ayant vapoté a quadruplé entre 2013 et 2019, passant ainsi de 4% à 21% en six ans.

Des inquiétudes

Plusieurs citoyens interrogés par TVA Nouvelles ont critiqué la trop grande accessibilité des produits de vapotage.

«C’est trop facile d’accès. Quant à moi, j’ai un adolescent, puis tu peux t’en procurer où tu veux, quand tu veux», déplore une mère qui s’interroge si Internet ne serait pas une voie privilégiée par les jeunes afin de se procurer ces produits.

«C’est beaucoup trop accessible. Souvent on entend des histoires au secondaire, les jeunes demandent à des plus vieux d’aller en acheter pour eux autres», a pointé une citoyenne.

Un précédent au Québec

Cette histoire survient cinq mois après que la vidéo d’une adolescente des Laurentides s’étant filmée en train de faire vapoter un bébé avait indigné la province.

La mineure avait motivé son geste en expliquant qu’elle n’avait «rien à faire».

Également publié sur les réseaux sociaux, l’extrait avait soulevé un véritable tollé.

Aucune accusation n’a été portée dans ce dossier à ce jour.

À l’international

Une histoire similaire avait pareillement choqué l’Australie en mars dernier, alors que les médias rapportaient qu’une mère avait forcé son bébé à vapoter.

Les dangers liés au vapotage sont pourtant bien réels.

Le Daily Mail rapportait par exemple en juin dernier qu’au cours de la dernière période de 12 mois, 15 enfants âgés de neuf ans ou moins avaient dû être admis à l’hôpital au Royaume-Uni.