Vivre au pays de Barbie dans une suite de rêve à Montréal

Le rêve de plusieurs fans de Barbie deviendra réalité alors qu’une nouvelle suite colorée à l’image du film à succès a été inaugurée, au Fairmont Le Reine Elizabeth à Montréal.

La suite de 1200 pieds carrés se situe au 17e étage. Elle comprend deux chambres, deux salles de bain, une salle d’eau, un salon, une cuisine et une cuisinette, tout ça dans une ambiance rose qui vous fera complètement rêver.

Rose, fleurs, disco, néons... Tout a été réfléchi jusqu’au dernier élément pour reproduire la thématique Barbie.

Cette idée est née du programme «Au-delà des limites» des Hôtels Fairmont. «C’est créer pour offrir des expériences uniques à nos invités», commente le directeur marketing de Fairmont, Le Reine Elizabeth, Michel Guzzo.

Alors que le film Barbie pulvérise tous les records du box-office depuis sa sortie, Le Reine Elizabeth a tenu à faire vivre l’expérience réelle à ses clients. Au coût de 1499$ la nuit, vous pourriez vivre comme si vous étiez dans la peau de Barbie.

«Vous pouvez venir et être Barbie. Vous pouvez vivre dans sa suite. On a une balançoire dans le salon... Vous pouvez aussi allumer la boule disco. C’est pour s’amuser et vivre l’expérience Barbie», explique la directrice créative de la suite Barbie.

D’autres forfaits sont offerts pour vivre l’expérience à la façon Barbie, tels que des dégustations de desserts et de thé.