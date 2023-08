Voici la bonne fréquence pour laver son matelas

Vous avez l’habitude de laver vos draps et vos oreillers, mais saviez-vous à quelle fréquence vous devriez nettoyer votre matelas? Des experts partagent leurs recommandations, ainsi que des conseils pour bien le laver.

Effectuer un bon nettoyage en profondeur au moins deux fois par année serait la norme à adopter, a déclaré Kora Habinakova, experte du sommeil chez la compagnie britannique Sleepseeker au journal The Mirror. Idéalement, quelques nettoyages plus légers seraient recommandés au cours de l’année.

Ceux-ci serviraient non seulement à éviter les odeurs, mais aussi à le maintenir en bon état. Le matelas pourrait même être plus durable.

«Vous pouvez facilement prendre le temps de laver le matelas pendant que les draps sont dans la laveuse ou la sécheuse», a ajouté Mme Habinakova.

Passer l’aspirateur sur le matelas et ramasser la poussière et les miettes dans les endroits plus difficiles à atteindre sont quelques-unes des tâches à faire. Dans un cas de taches ou d'éclaboussures, un mélange d’eau et de savon doux est suffisant pour les nettoyer.

Kora Habinakova a toutefois précisé que «l’idéal, c’est de nettoyer les taches dès qu’elles apparaissent.»

Finalement, l’experte suggère de commencer le nettoyage en matinée. Ainsi, le matelas sera assurément sec à l’heure du coucher.