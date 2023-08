À 19 ans, Émile Bourgault remporte la finale du Festival international de la chanson de Granby

Les yeux pleins d’eau et le sourire fendu jusqu’aux oreilles, le chanteur Émile Bourgault a remporté les honneurs à l’issue de la finale de la 55e édition du Festival international de la chanson de Granby, dimanche soir.

«Je suis submergé. J’ai hâte de serrer les autres dans mes bras. C’est irréel!» a-t-il avoué quelques minutes après l’annonce, un trémolo dans la voix.

Le jeune virtuose de 19 ans a ainsi obtenu le trophée du FICG nouvellement nommé «le Fabienne» en l’honneur de Fabienne Thibeault, qui a remporté le concours en 1974 et mené une brillante carrière depuis.

Une expérience «surhumaine»

Dimanche, le jeune musicien à la voix mature aux légères harmonies de Bryan Adams a livré toute une performance, en débutant son numéro par sa chanson Tant mieux (pour toi).

Ses textes poétiques, chantés sur un «ton de confidence», lui ont permis de chopper plusieurs prix décernés par les partenaires du Festival, en plus du Grand Concours Hydro-Québec, d’une valeur de plus de 25 000$.

L’auteur-compositeur-interprète originaire de Boucherville, qui a eu la piqûre de la musique entre autres grâce à Émile Bilodeau vers l’âge de 11-12 ans, «continue d’écrire» et «travaille sur plein de projets».

S’il avait à décrire en deux mots son expérience aux côtés des 24 demi-finalistes du festival, Émile dirait «amour» et «surhumain».

Une finale serrée

La compétition était féroce lors de la finale qui s’est tenue au Palace de Granby dans une salle bondée. Claudie Létourneau, Jeanne Laforest, Olivier Faubert et Sofia Duhaime n’ont pas laissé leur place durant leurs numéros tout aussi époustouflants et solides les uns que les autres.

D’abord, Jeanne Laforest a brisé la glace par son univers mystique et jazzé et ses belles harmonies. «Je vais y laisser ma morsure», chante-t-elle, comme une confidence au public. Ses chansons étaient très imagées et sa performance, éclatée.

Puis, suivant Émile, Claudie Létourneau a amené une vague rose et douce sur scène, avec ses messages féministes et sa danse contemporaine. À la Klô Pelgag, sa voix allait directement au plexus.

Sofia Duhaime, vêtue de paillettes, a dévoilé doucement son lien avec un sanctuaire pour arbres dans Arboretum. Très professionnelle, elle a présenté au public sa fidèle Gisèle, une autoharpe qui l’a accompagnée dans sa berceuse.

Finalement, le spectacle s’est terminé sur des notes rock and roll, par Olivier Faubert et sa «tendresse dans les yeux et son feu dans le cœur». Il a performé Perséides d’une voix cristalline et assurée, en totale symbiose avec les musiciens accompagnateurs du FICG. Il a montré qu’il savait chanter, et qu’il «brûlera» encore longtemps dans le monde de la musique, pour faire écho à l’une de ses chansons.

Animé par Mehdi Cayenne, le spectacle s’est clos en deuxième partie sur une performance de l’artiste invitée Kanen, qui a ému le public avec ses chansons intenses en innu et français.

Rappelons que le Festival international de la chanson de Granby a permis à plusieurs grands noms de la chanson francophone de poursuivre leur carrière professionnelle, dont Isabelle Boulay, Jean Leloup, Lisa LeBlanc et Philippe Brach, pour ne nommer que ceux-là.