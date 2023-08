À VOIR : Bryce Harper complète un circuit à l’intérieur du terrain

Bryce Harper est depuis longtemps perçu comme l’un des meilleurs frappeurs du baseball majeur, mais il est aussi très rapide. Il en a fait la preuve lundi, au cours d’une victoire de 10 à 4 des Phillies de Philadelphie sur les Giants de San Francisco, au Citizens Bank Park.

Quatre circuits ont été frappés dans ce match par les favoris locaux, dont le 33e de la saison de Kyle Schwarber, mais le plus impressionnant revient sans aucun doute à Harper.

En cinquième manche, le joueur de 30 ans a solidement cogné la balle, qui est allée heurter la clôture. L’objet blanc a effectué un rebond inattendu pour le voltigeur du champ centre Wade Meckler. Harper a pris ses jambes à son cou pendant que le joueur des Giants jonglait avec la balle. Il a finalement croisé la plaque avec beaucoup d’avance sur le relais.

Bryce Harper inside-the-park homer?



Clown questions bro. pic.twitter.com/hJyFt8i7Tn — MLB (@MLB) August 22, 2023

Edmundo Sosa et Alec Bohm ont aussi frappé la longue balle dans cette rencontre, et tous les points de San Francisco ont été inscrits grâce aux circuits de Joc Pederson et LaMonte Wade fils.

Ce fut évidemment plus difficile du côté des lanceurs. Le partant Scott Alexander a obtenu une courte soirée de travail, étant envoyé aux douches par les Giants après deux tiers de manches. C’est Sean Manaea (4-4) qui a ajouté le revers à sa fiche. Le releveur Sean Hjelle a finalement passé quatre manches et deux tiers sur la butte, accordant 10 coups sûrs et six points.

Les Phillies (68-57) sont toujours confortablement installés au deuxième rang de la section Est de la Ligue nationale. Les Giants (65-60), dans l’Ouest, se font lentement rattraper par les Diamondbacks de l’Arizona après avoir subi un 11e revers en 15 rencontres.

Un match repoussé

Du côté de la Californie, le match entre les Angels de Los Angeles et les Reds de Cincinnati a dû être annulé en raison de la tempête tropicale Hilary.

Le terrain du Angel Stadium étant trop mouillé par les intempéries, les majeures ont décidé de repousser cette rencontre à mercredi. Les deux équipes amorceront ainsi leur série de trois rencontres mardi et la compléteront le lendemain avec un programme double.

Selon le réseau ESPN, ce n’est que la quatrième fois depuis 1995 que la pluie force les Angels à remettre un match à domicile.

Malgré les prouesses de Shohei Ohtani, les Angels (61-64) se retrouvent loin du portrait éliminatoire dans la Ligue américaine. Les Reds (64-61) sont quant à eux à une partie de se retrouver parmi les équipes repêchées dans la Nationale.