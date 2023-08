Box-office: le film «Les hommes de ma mère», d’Anik Jean, franchit le cap du million deux semaines après sa sortie

Le drame Les hommes de ma mère, de la réalisatrice Anik Jean, est devenu il y a quelques jours le second film québécois à franchir le cap du million $ au box-office cet été. Et il a réussi à franchir ce seuil symbolique en seulement deux semaines.

C’est Anik Jean elle-même qui a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux en partageant samedi une vidéo dans laquelle elle et son conjoint Patrick Huard (qui joue dans le film) remercient le public d’être au rendez-vous.

«Un million, aujourd’hui! C’est capoté! C’est fou, c’est comme un rêve. Je me suis pincée tout l’avant-midi, mais c’est encore là!», a lancé Anik Jean.

«C’est vraiment exceptionnel», a ajouté Patrick Huard. Je suis toujours fasciné [de voir] à quel point quand on raconte des histoires en pensant à vous autres, peu importe le style d’histoire, vous êtes là, vous venez les voir. Nous, ce qu’on essaie de faire, c’est des histoires de qualité pour vous autres et clairement, vous répondez. Je suis tellement touché de ça. Ça me fascine toujours même après 34 ans.»

Les hommes de ma mère rejoint ainsi la comédie Le temps d’un été dans le club sélect des films québécois qui ont franchi le cap du million de dollars en deux semaines cet été. Sorti à la mi-juillet, le film de Louise Archambault est toujours à l’affiche et cumulait près de 1,9 M$ en date de vendredi passé, selon le plus récent bilan de l’agence Cinéac.

Premier long métrage d’Anik Jean à titre de réalisatrice, Les hommes de ma mère raconte l’histoire d’une jeune femme à l’aube de la trentaine (campée par Léane Labrèche-Dor) qui reçoit un héritage inattendu de sa mère excentrique: la mission de reprendre contact avec ses cinq ex-maris. Le film met aussi en vedette Patrick Huard, Colm Feore, Marc Messier, Benoît Gouin et Jean-Simon Leduc.