Centre Georges-Vézina: la mairesse Dufour accuse la ministre Laforest d'ingérence

Le torchon brûle entre la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, et la ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest.

Julie Dufour accuse la députée d'ingérence dans les dossiers de la ville.

La semaine dernière, la ministre a convoqué les élus de Chicoutimi pour leur présenter un nouveau projet de rénovation du Centre Georges-Vézina, qui n'est pas dans les cartons de la Ville.

«Clairement, c'est de l'ingérence», a déploré la mairesse. On dirait qu'il y a un mélange des rôles. Personnellement, j'ai été très mal à l'aise d'être convoquée à une réunion chez une firme d'architectes qui pourrait être intéressée par le contrat si le projet se réalisait.»

Le projet présenté comportait la réfection entière de la toiture qui permettrait le retrait des poutres dans les estrades et l’ajout de nouvelles loges corporatives.

Le coût du projet est estimé à 30 millions de dollars, peut-être un peu plus, avec une possibilité de 20 millions provenant du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) de Québec. Cela laisserait Saguenay avec une facture de dix millions de dollars.

Cette réfection s'accompagnerait d'une piscine de 15 millions de dollars supplémentaires.

La mairesse Dufour, les conseillers Michel Potvin et Marc Bouchard, des représentants des Saguenéens et des Comètes de Chicoutimi, le député Richard Martel et Pierre Lavoie ont assisté à cette présentation.

«Sans ressentir de pression, j'ai senti que la ministre cherchait à nous orienter, a dit le conseiller Michel Potvin. Je me demande si c'est bien son rôle. Moi, ce que je comprends des citoyens, c'est qu'ils ne veulent pas d'une réfection, mais d'un amphithéâtre neuf.»

La ministre Laforest réplique qu'au contraire, son rôle est d'encourager le dépôt de plusieurs projets dans sa circonscription.

«Si on parle d'ingérence, je vais toujours être là pour soutenir les projets du comté de Chicoutimi, a-t-elle soutenu. Maintenant, c'est le conseil municipal et la mairesse qui vont décider »

Andrée Laforest ne voit rien de mal à ce que la rencontre se soit tenu chez une firme professionnelle.

Le plan de la ville de Saguenay à propos d'un amphithéâtre neuf? «Pas avant six ou sept ans», a répondu la mairesse Dufour.

«Une réfection [du Centre Georges-Vézina], ce serait comme peinturer une vieille voiture avec un rouleau», a-t-elle ajouté.

Les deux parties affirment que cette mésentente n'affectera pas les relations entre la Ville et la députée de Chicoutimi, qui est aussi ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La date limite pour déposer les projets dans le cadre du PAFIRS est le 21 septembre prochain.