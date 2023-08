Ces Afghans abandonnés par les États-Unis

Pour beaucoup d’Américains, le retrait des troupes basées en sol afghan, pour chaotique qu’il fût, constituait une bonne nouvelle.

L’opinion publique avait presque oublié les motifs justifiant la présence américaine, on ne retenait que le sort réservé aux soldats et le gouffre financier qui accompagne généralement un tel déploiement.

J’étais alors de ceux qui s’interrogeaient sur les effets du retrait des États-Unis. La présence américaine dans cette région du monde leur permettait d’obtenir des renseignements de première main dans la guerre contre le terrorisme. Il leur faudrait désormais s’en remettre à des intermédiaires.

Autre retombée troublante du retrait: quel sort attendait les Afghans, les femmes surtout, à qui on avait fait miroiter démocratie, droits de l’homme et liberté?

Au péril de leur vie

Ce n’était pas l’objectif de l’intervention américaine, mais l’espoir d’un monde un peu meilleur animait bien des Afghans. Parmi ces derniers, plusieurs se sont rangés du côté des États-Unis et ont collaboré avec eux. Ils sont des milliers à attendre, peut-être en vain, un retour d’ascenseur.

Dans un texte publié sur le site du Washington Post dimanche, une officière de l’Air Force il y a deux ans, Annie Yu Kleiman, rappelait qu’après deux ans d’attente, ils sont environ 152 000 de ces collaborateurs qui attendent un visa spécial d’immigrant.

Après avoir risqué leur vie, ils sont en quelque sorte piégés. Vous imaginez sans peine le sort que les talibans leur réserveront s’ils parviennent à les identifier.

Une lourdeur bureaucratique inhumaine et immorale

Ce qui me choque le plus dans cette situation, c’est que les responsables américains n’agissent pas ainsi pour préserver leur sécurité, mais bien parce que leur programme de visa a besoin d’une réforme importante depuis bien longtemps.

Même si une telle réforme pourrait bénéficier d’un appui politique bipartisan (une rareté!), elle tarde. Après avoir dûment complété la paperasse, les demandeurs de visa attendent un an avant de passer à une deuxième étape!

Parmi les étapes subséquentes, une attente de plusieurs mois avant d’obtenir un rendez-vous dans une ambassade des États-Unis, les démarches risquées pour obtenir leur passeport auprès des autorités afghanes (le marché noir est tout aussi risqué et plus coûteux) et, presque toujours, un détour par un autre pays avant d’être accueilli aux États-Unis.

Tout le périple est parsemé d’embûches et on doit subvenir à ses besoins à l’étranger pendant tout ce temps.

Pour mener à bien leurs opérations, les dirigeants américains misent sur la collaboration des populations locales.

Malheureusement, la situation des collaborateurs afghans n’est pas un cas unique et d’autres populations ont payé le prix fort de leur soutien au «sauveur».

Quand on se présente encore comme le meneur de la démocratie dans le monde et le défenseur de la liberté, on devrait avoir la décence de soutenir les alliés jusqu’au bout. Protéger ceux qui ont tout risqué, c’est aussi dans l’intérêt des États-Unis.