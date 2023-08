Cinq éléments expliquant les succès des Alouettes

Le bon début de saison des Alouettes s’explique inévitablement par l’apport des joueurs dans les trois différentes facettes du jeu: l’attaque, la défensive et les unités spéciales. Le brio de certains athlètes mérite d’être particulièrement souligné.

Profondeur

Si la stabilité au niveau de l’état-major est désormais vantée, avec le nouveau propriétaire Pierre Karl Péladeau et le retour du président Mark Weightman, le défi diffère sur le terrain de football. Or, au fil des blessures, Caleb Evans a su prendre le relais de Cody Fajardo au poste de quart-arrière tandis que les Alouettes n’ont pas trop souffert de la blessure subie par le receveur de passes canadien Kaion Julien-Grant. Derrière William Stanback, le porteur de ballon Walter Fletcher a prouvé qu’il pouvait aussi accomplir de l’excellent boulot. En défensive, la perte de certains éléments aurait pu faire très mal, mais d’autres ont comblé le vide.

Photo Patrick Doyle, fournie par la LCF

L’unité défensive

Il y a le système défensif de Noel Thorpe, puis le fait que les joueurs des Alouettes ont choisi d’y adhérer. L’ajout de Shawn Lemon, sur la ligne de mêlée, est important, mais c’est l’ensemble de l’unité défensive qui brille depuis le début de la saison, avec une moyenne de points accordés par match inférieure à 20. Les pertes de Najee Murray, d’Avery Williams et de Ciante Evans n’ont pas trop affecté l’équipe, car l’effort est collectif. Chapeau à Tyrice Beverette, Marc-Antoine Dequoy, Kabion Ento, Wesley Sutton, Kordell Rodgers et Frédéric Chagnon, parmi tant d’autres.

Photo Martin Chevalier

Austin Mack

C’était la question qui était sur toutes les lèvres durant le camp d’entraînement: qui seront les receveurs de passes des Alouettes en 2023? Si le vétéran Greg Ellingson se fait toujours attendre, en raison de son état de santé, c’est la recrue Austin Mack qui a apporté une grande partie de la réponse. L’Américain domine même la LCF avec un total de 773 verges de gains en neuf matchs. Tyler Snead a pour sa part réussi cinq touchés.

Photo Martin Chevalier

David Côté

Les unités spéciales valent leur pesant d’or dans la Ligue canadienne de football et celles des Alouettes font drôlement le travail. Le botteur québécois David Côté, souvent dans l’ombre, a bien raté quelques placements, mais il demeure un joueur fiable. On lui doit notamment trois bottés réussis en autant de tentatives sur une distance de 50 verges ou plus cette saison. Sans son long placement survenu au quatrième quart de samedi, à Ottawa, les Alouettes seraient d’ailleurs arrivés à court.

Martin Chevalier / JdeM

La ligne offensive

Il y a le centre Justin Lawrence, puis les Québécois Pier-Olivier Lestage et Kristian Matte, entre autres. Évoluant tous sur la ligne offensive des Alouettes, ces joueurs font souvent bien paraître le quart-arrière et le porteur de ballon. Plus tôt ce mois-ci, au terme de la semaine 10, cette ligne offensive a d’ailleurs fait partie du tableau d’honneur de la LCF à la suite de la victoire de 41 à 12 des Alouettes contre les Roughriders de la Saskatchewan.