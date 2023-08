Condamné à sept ans de détention: un violent proxénète devra aussi rembourser 34 785$ à sa victime

En plus d’écoper de sept ans de détention, un violent proxénète devra rembourser près de 35 000$ à sa victime à qui il a fait vivre des mois d’enfer.

De mars à septembre 2020, Bernardin Polynice a violenté de façon répétée sa conjointe, en plus de la forcer à lui remettre ses revenus de la prostitution.

La femme, dont l’identité est protégée par une ordonnance de la cour, travaillait alors comme escorte à son compte. Mais rapidement, l’homme a pris le contrôle de ses finances.

«L’accusé ne pouvait concevoir l’idée de fréquenter une escorte sans agir comme son souteneur et sans gérer lui-même ses revenus provenant de la prostitution se disant: “pimp by blood”», avait résumé en novembre dernier la juge Louise Leduc, en le reconnaissant coupable notamment de proxénétisme et de traite de personne.

Gestion

Fait à noter, la victime avait porté plainte pour la violence subie. Leur relation amoureuse avait en effet été ponctuée d’événements des plus violents.

Par exemple, lors d’une chicane, l’homme avait foncé en voiture droit sur elle alors qu’elle prenait la fuite en courant. À d’autres occasions, il lui a donné des coups de poing à la tête, des coups de pied, l’a brûlée au front avec une cigarette, l’a menacée en lui plaçant un couteau sous la gorge. Il s’est aussi filmé sur Snapchat en pointant une arme de poing sur elle, alors qu’elle était endormie.

Mais après analyse du dossier, le Directeur des poursuites criminelles et pénales avait autorisé des chefs visant la marchandisation des activités sexuelles, en plus des accusations notamment de voies de fait armées et menaces.

C’est en effet l’accusé qui gérait les appels des clients, proposait les prix, accompagnait la victime lors de ses déplacements à l’extérieur de la province.

Plus encore, si elle choisissait de se reposer plutôt que de recevoir d’autres clients, il lui reprochait «un manque à gagner».

«L’accusé a, à maintes reprises, eu recours à la manipulation émotionnelle et psychologique à l’endroit de celle-ci pour la maintenir dans le domaine de la prostitution pour mieux continuer son train de vie dépensier», avait conclu la magistrate.

Sans un sou

La victime, elle, rêvait d’économiser suffisamment d’argent pour ouvrir son propre restaurant ou un service de traiteur. Au moment de porter plainte, elle s’est finalement retrouvée sans un sou.

Mais voilà qu'en plus de condamner Bernardin Polynice à sept ans de détention, la juge Leduc le force à rembourser les nombreuses sommes d’argent pigées à même le compte bancaire de son ex-conjointe.

L'homme de 39 ans est contraint de verser à sa victime 34 785$. S’il néglige de payer, il devra purger une autre peine de prison.

Détenu durant les procédures judiciaires, il reste un peu plus de deux ans à Bernardin Polynice à purger.

Le criminel est bien connu des policiers en raison de ses liens avec les gangs de rue. En 2018, il avait été atteint par des projectiles d’arme à feu dans le centre-ville de Montréal.