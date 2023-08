Des films à seulement 4 $ le billet dans plusieurs cinémas dimanche prochain

Des billets de cinéma à seulement 4 $? C’est le cadeau que plusieurs propriétaires de cinémas offriront aux cinéphiles dimanche prochain à l’occasion de la deuxième Journée nationale du cinéma.

Cet événement d’une journée se déroulera dans plus de 3000 établissements à travers l’Amérique du Nord. Les cinémas participants au Canada comprennent notamment les établissements des chaines Cineplex, Cinémas Ciné Entreprise et Cinémas Guzzo, mais aussi certains cinémas indépendants comme le Cinéma Pine (à Sainte-Adèle) et le Clap (à Québec).

Pendant toute la journée de dimanche (le 27 août), les billets seront vendus à 4 $ (plus les taxes) pour tous les films à l’affiche, incluant les succès de l’heure Barbie et Oppenheimer.

Pour consulter la liste complète des cinémas participants, on peut visiter le site www.nationalcinemaday.ca