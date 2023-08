Deux affaires d'abus sexuels contre Michael Jackson pourraient ressurgir

Deux affaires d'abus sexuels contre Michael Jackson ont été relancées.

Selon des documents judiciaires obtenus par le New York Times, une cour d'appel californienne a décidé que deux hommes qui ont accusé le défunt chanteur de Thriller d'avoir abusé d'eux sexuellement lorsqu'ils étaient enfants pourraient reprendre leurs plaintes contre les sociétés du roi de la pop.

Wade Robson, 40 ans, et James Safechuck, 45 ans, ont affirmé que des employés de MJJ Productions Inc et MJJ Ventures Inc étaient complices des abus sexuels commis sur eux par Michael Jackson lorsqu'ils étaient enfants. Dans les poursuites engagées, ils affirment que les employés ont agi en tant que « co-conspirateurs, collaborateurs, facilitateurs et alter ego » dans le cadre de ces abus, alors qu'ils auraient dû observer un « devoir de diligence » pour en protéger les garçons.

MJJ Productions Inc et MJJ Ventures Inc appartiennent désormais à la succession de Michael Jackson, qui a une fois de plus nié que le défunt chanteur ait abusé des deux hommes lorsqu'ils étaient enfants.

Un avocat de la succession, Jonathan Steinsapir, a déclaré après la décision de vendredi : « Nous restons convaincus que Michael est innocent de ces allégations, qui sont contraires à toute preuve crédible et à toute corroboration indépendante, et qui n'ont été formulées que des années après la mort de Michael par des hommes motivés uniquement par l'argent. »

Vince Finaldi, l'avocat de Wade Robson et de James Safechuck, a déclaré dans un communiqué que la Cour avait annulé « des décisions incorrectes dans ces affaires, qui étaient contraires à la loi californienne et auraient créé un dangereux précédent mettant en danger les enfants ». Leur précédente plainte avait été rejetée par le tribunal.

Les deux plaignants avaient témoigné en 2019 dans Leaving Neverland. Dans ce documentaire diffusé par HBO, ils affirmaient que Michael Jackson avait abusé d'eux lorsqu'ils étaient enfants et qu'il avait entretenu des relations avec leurs familles pour pouvoir continuer à les voir.

Michael Jackson est décédé en 2009.