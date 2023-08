Deux millions de dollars au box-office pour le film «Le temps d’un été»

Le cinéma québécois poursuit sur sa belle lancée au box-office cet été. Alors que le drame Les hommes de ma mère vient de dépasser le million de dollars de recettes, la comédie dramatique Le temps d’un été a aussi atteint un cap symbolique en franchissant la barre des deux millions de dollars.

Selon un communiqué émis lundi par le distributeur Immina Films, Le temps d’un été cumule à ce jour des recettes de 2 041 895$ et demeure encore très populaire dans les cinémas de la province.

«Nous vivons un été exceptionnel dans les cinémas! s’est réjoui le président d’Immina Films, Patrick Roy, qui distribue aussi Les hommes de ma mère.

«Observer les cinéphiles affluer vers les salles obscures est à la fois gratifiant et exaltant, signe que le cinéma sur grand écran a toujours une place importante. Nous sommes fiers d’accompagner le film Le temps d’un été, qui devient le plus grand succès au box-office pour la réalisatrice Louise Archambault, pour la scénariste Marie Vien ainsi que pour les producteurs du film, Antonello Cozzolino et Brigitte Léveillé. Une réussite éclatante!»

Sorti le 14 juillet dernier, Le temps d’un été met en vedette Patrice Robitaille sous les traits d’un aumônier de rue et curé de paroisse de Montréal, lequel doit se résoudre à fermer son église parce qu’il n’arrive plus à payer les comptes. Après avoir hérité d’une propriété dans le Bas-du-Fleuve, il décidera d’y emmener une bande de sans-abri qui, tout comme lui, ont besoin de vacances.