«Enlever son chandail, ça devrait pas valoir de points»: une nouvelle campagne vise les violences sexuelles lors des initiations

Une nouvelle campagne a fait son apparition dans des métros et abribus de Montréal lundi pour prévenir les violences sexuelles alors qu’on entre dans la période «rouge» des initiations.

«Enlever son chandail, ça devrait pas valoir de points.»

Ce slogan apparaît sur un des quatre modèles d'affiches posées dans divers abribus et stations de métro, ainsi que dans une douzaine de cégeps et universités de l’île de Montréal lundi.

La campagne «Repenser la rentrée» serait la première d’envergure à cibler la période des initiations universitaires et la première à réunir un grand nombre de lieux et d’établissements depuis celle intitulée «Sans oui, c’est non», qui avait marqué l'imaginaire il y a près d'une décennie.

Elle est financée par le programme «Par et pour les jeunes» de la Ville de Montréal.

Déséquilibre de pouvoir

Cet été, une quarantaine d’étudiants du cégep ou de l’université ont participé à des groupes de discussion pour identifier les comportements qui ne devraient plus être tolérés au cours des activités d’intégration et fêtes d’accueil.

«On a beaucoup parlé de l’espèce de déséquilibre de pouvoir, quand [des participants] sont susceptibles de faire ce qu’on leur demande peu importe c’est quoi parce qu’ils sont nouveaux ou nouvelles», explique Andréanne St-Gelais, directrice générale de l’organisme Collectif social.

Ces dérapages vont bien au-delà des agressions comme telles. Ils peuvent inclure les défis de consommation excessive, ou encore des traditions dénigrantes.

Par exemple, certaines activités mettaient de l’avant des chants à connotation sexuelle ou faisant l’apologie du non-consentement. Il y a quelques années, des étudiants avaient transformé le slogan «Sans oui, c’est non» par «Sans oui, c’est bon», illustre Mme St-Gelais.

La formule «Sans oui, c’est non» avait d’abord été lancée en 2014 par la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM), avant d’être reprise comme campagne pan-campus par les universités québécoises.

«Il y a beaucoup plus de demandes de la part de la population étudiante pour des activités sécuritaires», remarque Alecsandre Sauvé-Lacoursière, secrétaire général de la FAÉCUM, qui accrochera une centaine d’affiches de la nouvelle campagne à l'UdeM.

«Zone rouge»

Malgré l’évolution des mentalités, les violences sexuelles sont encore un risque, particulièrement lors de la rentrée.

«Il y a des études qui l’ont montré, tant au Canada qu’aux États-Unis. C’est une période festive, c’est effervescent, ce qui apporte plein de bonnes choses. Mais c’est aussi une période où malheureusement, il y a plus de gestes sexuels commis», note Mme St-Gelais.

«Avant la pandémie, on remarquait que le mois d’octobre était plus propice à ce genre d’appels», la plupart des victimes ayant besoin d’un certain temps avant d’assimiler ce qui leur est arrivé, abonde Mylène Gauthier, coordonnatrice de la ligne Info-Aide violence sexuelle.

Besoin de parler ou de recevoir du soutien? La ligne Info-aide violence sexuelle est ouverte 24 heures par jour, 7 jours sur 7 au 1-888-933-9007.

