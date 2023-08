Fondation Bruny Surin : offrir les mêmes chances à tous les jeunes du Québec

Toujours dans le but de permettre aux jeunes à travers le Québec de bénéficier d’un mode de vie sain et actif en milieu scolaire, la Fondation Bruny Surin se renouvelle afin d’amplifier son impact. Tour d’horizon des projets à venir avec son fondateur.

« Au cours des 20 dernières années, j’ai donné plusieurs conférences dans les écoles et ce qui me rend le plus fier, c’est lorsque je revois des jeunes, quelques années plus tard, et qu’ils viennent me voir pour me dire que les messages que je leur ai transmis ont eu un impact sur leur parcours. C’est un cadeau inestimable pour moi », souligne Bruny Surin.

Depuis sa création, la fondation a remis plus de 1 625 000 $ en bourses à des étudiants-athlètes d’élite et d’excellence, en plus de soutenir de jeunes joueurs de soccer, d’offrir des conférences d’inspiration et de financer des activités d’initiation en athlétisme dans les écoles du Québec.

Revenir à la base : pour que tous les jeunes puissent cheminer avec les mêmes chances

Crédit : Fondation Bruny Surin

Plus de 20 ans après sa création, la fondation est fière de dévoiler sa nouvelle mission qui vise à ce que tous les jeunes du Québec puissent atteindre tout leur potentiel en favorisant d’abord et avant tout l’équité des chances.

Au fil des années, le fondateur a été en mesure de constater que l’accès au sport et à des infrastructures sportives de qualité varie selon le milieu. C’est justement dans le cadre de la visite d’une école, pour discuter des projets d’amélioration de la cour et de l’achat d’équipement sportif, que la vision de Bruny Surin a changé.

« La directrice était très enthousiaste par rapport à nos idées, mais elle m’a informé que plusieurs élèves ne déjeunaient pas avant de se rendre à l’école ou n’avaient pas de matériel scolaire adéquat. Si tu n’as rien à manger, le sport vient bien après dans tes priorités. Pour cette école, cela représente environ 90 000 $ pour soutenir les besoins de 150 élèves. C’est énorme ! On a du pain sur la planche, mais je suis prêt à relever de nouveaux défis avec la fondation », confie le fondateur.

Joindre nos forces : pour que tous les besoins des jeunes soient comblés

Crédit : Fondation Bruny Surin

Pour répondre aux besoins fondamentaux des élèves afin d’optimiser leur succès scolaire, la Fondation Bruny Surin avait besoin d’un allié de taille. Le partenariat avec la Fondation Christian Vachon était ainsi tout naturel.

« Forte d’une vingtaine d’années d’expérience dans le soutien au développement, à la persévérance et à la réussite éducative des jeunes issus de milieux vulnérables, l’organisme nous aide sur le plan de la logistique. C’est elle qui a évalué le nombre de jeunes dans le besoin et le montant d’argent nécessaire pour les soutenir », explique Bruny Surin.

Ensemble, les deux fondations souhaitent déployer le programme de parrainage, qui fournira nourriture, vêtements, matériel scolaire et activités parascolaires aux élèves dans le besoin, à l’ensemble du territoire montréalais, puis à travers le Québec. Pour la première cohorte, les activités visent le quartier Saint-Michel, à Montréal, où Bruny Surin a grandi.

« Il y a un projet de parrainage avec l’école primaire Marie-Rivier et un projet d’installation de modules de conditionnement physique dans la cour de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau. Ensuite, nous allons faire un bilan et établir nos objectifs pour pouvoir prendre de l’expansion », mentionne le fondateur.

« Je connais bien la réalité de ce quartier où je passe encore beaucoup de temps. C’est notamment pourquoi je trouvais important de lancer le projet dans Saint-Michel, où 40,7 % des enfants de maternelle 5 ans sont considérés comme vulnérables. »

Un premier événement en partenariat pour amasser des fonds

Bernard Brault, COC

Le 16 septembre prochain, l’équipe de course de la Fondation Bruny Surin complètera 110 km dans le cadre du Relais Desjardins du lac Memphrémagog. 100 % des fonds amassés par l’équipe seront redistribués à travers le programme de parrainage qui vise à soutenir les 150 élèves dans le besoin à l’école primaire Marie-Rivier pour l’année scolaire 2023-2024.

Et comme le dit si bien Bruny Surin : « Oui, c’est du temps, de l’énergie et de gros objectifs financiers à atteindre lorsqu’on a une fondation, mais il y a des résultats concrets et on fait notre part dans la société. C’est notre motivation à poursuivre sur notre lancée et à déployer de nouvelles initiatives. »

Pour en connaître davantage sur la nouvelle mission de la Fondation Bruny Surin et faire un don, visitez le fondationbrunysurin.suite-donna.com.