Ginette Reno, la préférée du Québec?

Pas facile de départager Ginette de Céline. Dans tous les sondages, l’une ou l’autre est tour à tour la chouchoute des Québécois.

Mais en ce vendredi 18 août, aux Îles-de-la-Madeleine, il n’y a aucun doute: la préférée, c’est Ginette. Quand j’arrive à la pharmacie Jean Coutu de La Vernière, sur l’île de Cap-aux-Meules, le parking déborde et des autos sont garées de chaque côté de la route principale.

Une file de curieux s’allonge en face de l’immeuble: des femmes, des hommes et quelques ados. Chacun attend qu’un gardien de sécurité fasse avancer ce drôle de cortège. Que se passe-t-il donc? C’est bien la première fois que je vois une queue pareille à la pharmacie, même au plus fort de la COVID.

Photo tirée de Facebook @JeanCoutuCapauxMeules

À moins de vingt pas de l’entrée, un gardien me bloque le passage. D’un ton courtois mais ferme, il me demande ce que je viens faire chez Jean Coutu. En voilà une question! Je vais acheter des comprimés de calcium pour ma femme et des lames de rasoir pour moi. «C’est bon, allez-y!» Au moment où j’ouvre la porte, je comprends tout: ces gens qui composent l’interminable file ont en main soit un livre, soit un album.

Le saint Graal!

Assise à une petite table assiégée d’admiratrices et d’admirateurs pressés de la voir de près, de lui parler et même de la toucher, Ginette Reno, yeux brillants et mine heureuse, stylo-bille à la main, griffonne quelques mots rapides et signe le livre ou l’album qu’on lui présente. Elle le remet ensuite avec un sourire si craquant que chacun embrasserait bien Ginette s’il n’y avait pas tant de curieux autour et, surtout, s’il n’y avait pas ce garde de sécurité qui veille au grain, prêt à stopper les élans d’affection trop spontanés.

J’ai assisté à des tas de signatures de livres dans ma vie. Dans les librairies et dans les salons du livre. Mais je ne me souviens pas d’avoir vu des files d’admirateurs aussi respectueux, aussi prêts à patienter le temps qu’il faut pour toucher le saint Graal. Ginette pour les Québécois, c’est vraiment le saint Graal. C’est une pierre précieuse qu’on chérit depuis six décennies, une chanteuse qui réconforte quand elle «fait la tendresse», qui transporte quand elle chante «un peu plus haut, un peu plus loin», une magicienne qui finira par conduire les Canadiens à la conquête de la coupe Stanley pour peu que sa voix continue de résonner jusqu’au faîte du Centre Bell et jusqu’aux confins du Québec!

Est-ce une bonne affaire?

Ginette, c’est connu, est une artiste qui a la bosse des affaires, ce qui n’est pas commun, mais c’est l’audacieux producteur Nicolas Lemieux (Montréal symphonique, GSI Musique, doyenne des maisons de disques) qui aurait eu l’idée de vendre Ginette, son autobiographie, et son nouvel album C’est tout moi en exclusivité dans les pharmacies Jean Coutu. Un bon «flash» puisqu’il y a 380 Jean Coutu au Québec contre seulement 160 librairies.

L’affaire n’est pas passée comme une lettre à la poste. Les libraires sont montés au créneau et ils ont dénoncé ce blasphème de passer outre à la chaîne naturelle de la vente de livres. De son côté, Lemieux jure que Ginette fera ainsi beaucoup plus d’argent que si elle avait suivi la filière. Franche et transparente comme est notre Ginette, espérons qu’elle nous révèle un jour si elle a fait avec Lemieux une aussi bonne affaire qu’il y paraît!