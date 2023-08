Il passe le flambeau à son fils après 37 ans

Christian Tondreau s’apprête à passer le flambeau à la troisième génération de son entreprise fondée à Verdun en 1986.

Son fils Carl prend la relève avec une associée, Stéphanie, la fille de la conjointe de Christian Tondreau.

Le Marché Tondreau a rapidement établi sa notoriété qui dépasse aujourd’hui les limites de l’arrondissement. «On a une clientèle fidèle. Même après avoir quitté le quartier, les anciens Verdunois continuent de venir acheter leur viande et d’autres produits chez nous», explique Christian Tondreau, qui est à la tête de l’épicerie-boucherie fondée par son père il y a 37 ans.

Il s’apprête maintenant à passer le flambeau à la troisième génération, son fils Carl ayant décidé de prendre la relève avec une associée, Stéphanie, la fille de la conjointe de Christian Tondreau.

Malgré leur jeune âge – Carl a 28 ans et Stéphanie, 23 ans –, les futurs propriétaires cumulent plusieurs années d’expérience au sein de l’épicerie de quartier, puisqu’ils y travaillaient durant leurs études.

«C’est ici que j’ai eu la piqûre du service à la clientèle, affirme Carl Tondreau qui a étudié au cégep en gestion de commerce avant de décider de travailler à temps plein pour le commerce familial.

«Carl est à sa place au service à la clientèle. Il fait même mieux que moi», lance son père qui n’est pas peu fier de voir l’épicerie rester dans le giron de la famille.

Des agrandissements successifs

La concurrence est rude dans le monde du commerce. Le Marché Tondreau a néanmoins toujours su tirer son épingle du jeu. Il a bien changé depuis son ouverture. D’une simple boucherie qui générait des ventes annuelles de 300 000$, il est devenu une épicerie offrant une grande variété de produits dont le chiffre d’affaires atteint aujourd’hui 5 M$, précise Christian Tondreau.

Le commerce a subi quelques agrandissements au fil des ans. D’abord établi sur la rue Wellington, le Marché Tondreau a déménagé à son emplacement actuel sur la rue de Verdun en 1993. Deux ans plus tard, Christian Tondreau a décidé d’acheter l’immeuble où logeait son commerce, qui abritait aussi une fruiterie et deux appartements à l’étage.

«En 2000, j’ai racheté la fruiterie, ce qui a permis d’agrandir l’épicerie et de diversifier l’offre de produits. Plus tard, j’ai investi pour rénover la façade du magasin puis quelques années plus tard, on a procédé à la rénovation complète du commerce. J’ai aussi converti un des appartements en une cuisine de production. C’est là que nous préparons tous les mets préparés et la charcuterie que nous vendons», raconte Christian Tondreau qui estime avoir investi au total près de 1 M$ pour améliorer le commerce dont la superficie actuelle est de 1700 pieds carrés.

«J’ai monté une marche à la fois, en prenant des risques calculés», soutient-il.

Des produits de qualité

Aujourd’hui, le Marché Tondreau emploie une trentaine de personnes. Il est devenu un pilier de la vitalité commerciale de Verdun.

«Notre clientèle a grandi avec nous, affirme Christian Tondreau. Aujourd’hui, on sert les enfants et les petits-enfants de nos premiers clients. Parmi eux, il y en a encore certains qui ont été servis par mon père.»

Grâce à sa relation privilégiée avec la clientèle et son service personnalisé, le Marché Tondreau procure une expérience d’achat difficile à retrouver dans les grandes enseignes. «On adapte constamment notre offre de produits pour répondre aux attentes de nos clients. On est par exemple une des rares boucheries à offrir du bœuf Wagyu, originaire du Japon, qui est reconnu pour sa viande persillée. Vendu à 400$ le kilo, c’est un produit réservé aux occasions spéciales. On vend également plusieurs viandes de haute qualité.»

À cela s’ajoutent de nombreuses charcuteries faites maison, le domaine de Carl Tondreau qui a étudié auprès d’un maître charcutier.

Aujourd’hui, c’est Carl et Stéphanie qui pilotent les opérations quotidiennes, mais Christian Tondreau reste toutefois proche.

«Au lieu de travailler 80 h par semaine, j’en fais seulement 40», dit-il en riant.

«Le Marché Tondreau est entre bonnes mains et il est là pour rester!», ajoute-t-il confiant.

Marché Tondreau

Date de fondation: 1986

Activités: commerce de boucherie et charcuterie

Actionnaire: Christian Tondreau

Nombre d’employés: 30