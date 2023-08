Les automobilistes doivent se préparer à des bouchons dignes d'avant la pandémie aux heures de pointe

Les automobilistes peuvent s’attendre à des bouchons dignes d’avant la pandémie à la rentrée avec les travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine qui se poursuivent et les nombreux autres chantiers dans les rues de la métropole.

«Avec les écoliers, les autobus, il va y avoir plus de monde sur le réseau. Je m’attends à des heures de pointe de retour à la normale, comme avant la pandémie», résume Frédérique Marie, chroniqueuse circulation à Radio Circulation 730AM et au 98,5FM.

«Beaucoup d’employeurs demandent à leurs employés de faire un peu moins de télétravail, j’ai bien peur que ça amène encore plus de monde», poursuit-elle.

Les travaux ont repris lundi après deux semaines d’arrêt dans un corridor du pont-tunnel, qui fera l’expérience de sa première «vraie rentrée» depuis le début du grand chantier le 31 octobre dernier.

«Il va y avoir une augmentation de la circulation, avec des difficultés au retour de la Rive-Sud, pour sortir de Montréal», croit Marc Cadieux, PDG de l’Association du camionnage du Québec, convient M. Cadieux.

Débordements

Depuis le début des travaux, le trafic est «gérable», loin du chaos appréhendé, convient-il. Mais il craint que la plus forte pression des employeurs pour le travail en présentiel change la donne.

Avec une voie vers la Rive-Sud et deux en direction de Montréal, les gens ont compris que le pont-tunnel n’est plus une option et se tournent vers d’autres moyens pour traverser le fleuve, constate Frédérique Marie.

«L’autoroute 30, c’est souvent congestionné, le pont Jacques-Cartier aussi. Et c’est difficile de s’y rendre. Le secteur du Plateau est souvent congestionné. Ce n’est pas rare que je dise que c’est 20 minutes pour se rendre à Jacques-Cartier», explique la chroniqueuse.

Il y a plus de trafic les mardis, mercredis et jeudis, les journées les plus prisées pour la présence au bureau.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Plus de voitures

Sur le pont Jacques-Cartier, les déplacements mensuels ont augmenté de 2% en juillet par rapport à la période prépandémique, confirme Nathalie Lessard, porte-parole des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.

Environ 150 000 véhicules circulent chaque jour sur le nouveau pont Samuel-De Champlain, soit 30 000 de plus qu’avant la pandémie, indique le Groupe Signature sur le Saint-Laurent, gestionnaire du pont.

«Les heures de pointe de l’après-midi commencent plus tôt, mais c’était déjà le cas en avril 2022. On ne sait pas quelle portion est due à la pandémie et quelle portion est due aux travaux du tunnel», explique le porte-parole Martin Chamberland.

Il s’attend à ce que la situation reste stable cet automne.