« Je ne savais pas si j’allais encore travailler » - Maripier Morin

« Il y a trois ans, un événement est arrivé qui a fait que je ne savais pas si j’allais encore travailler et faire ce métier qui me rend si heureuse », a confié Maripier Morin au micro d’On part ça d’même au WKND 99.5 FM, elle qui effectuait lundi matin son grand retour dans une émission de divertissement.

Maripier Morin a ravalé ses larmes à plusieurs reprises en discutant avec les animateurs de l’émission matinale, Patrick Langlois et Vincent Dessureault.

Dans le segment baptisé Le moment présent (qui reviendra chaque jour à 7h40), la jeune femme a expliqué qu’elle abordera des sujets relatifs à sa vie personnelle; de thèmes importants (comme son processus de rétablissement et de sobriété) et d’autre plus légers (comme les actions qui l’irritent chez son amoureux, le comédien Jean-Philippe Perras).

En ce premier matin de radio, elle a tenu à mentionner son grand retour dans la sphère publique, à évoquer ses erreurs du passé et à partager l’angoisse qu’elle a ressentie face à cette reprise de travail.

« J’obsédais sur ce que j’allais faire de ma vie et j’étais rendue à me dire que j’allais faire autre chose », a-t-elle avoué la gorge nouée par l’émotion en parlant de la longue période pendant laquelle elle s’est retrouvée sans emploi.

La jeune femme s’est notamment adressée aux gens dans leur voiture qui pourraient se sentir dépassé par leur vie en ce moment. « Des fois, tu perds espoir. Des fois, tu fais de mauvais choix et tu te rends compte que tu as touché le fond. J’ai envie de dire : non seulement ça se peut, mais ça se fait. Il faut avoir confiance en la vie. »

capture d'écran Instagram Maripier Morin

Bouleversée et angoissée

capture d'écran Instagram Maripier Morin

« Vous me bouleversez de gentillesse, mon cœur est plein », a avoué Maripier Morin aux nombreux auditeurs qui lui ont transmis des messages bienveillants tout au long de sa grande rentrée radio.

Très à l’aise dans son nouveau rôle de coanimatrice, elle s’est plusieurs fois dite très excitée, énervée et stressée en cette journée de grand retour. « J’étais tellement angoissée », a-t-elle confié.

« Je suis à côté de mon corps, je ne sais pas comment je me sens », a-t-elle ajouté en demandant aux gens du public de lui envoyer leurs commentaires. Ce qu’ils ont fait nombreux. Le trio a expliqué que la messagerie texte a été débordée d’avis positifs tout au long de l’émission diffusée de 6h à 9h.

Elle a également révélé « ne pas y avoir cru » lorsqu’elle avait reçu l’appel des patrons de WKND il y a quelques mois, et avoir eu envie de tout laisser tomber peu de temps avant le début de l’émission.

« Je réalise et reconnais la chance que j’ai », a ajouté la maman de Margot en pleurant, appuyée par son bon ami Patrick Langlois avec qui la chimie est d’ailleurs palpable.

Fait inusité: un des messages préenregistrés pendant l'émission mentionnant « WKND 99.5 FM, la seule station qui a eu l’audace d’engager... Patrick Langlois! ». Un clin d’œil à la chaîne qui est la première à embaucher Maripier Morin après le scandale d’allégations d’inconduite sexuelle et de racisme l’ayant forcée à mettre sa carrière en pause, en juillet 2020.