«La langue dans ma poche»: promouvoir le français dans un jeu à Télé-Québec

Anaïs Favron sera à la barre du nouveau jeu télévisé La langue dans ma poche, qui valorisera le français à l’heure où l’on se préoccupe grandement de son déclin.

Le nouveau rendez-vous familial de Télé-Québec comptera 52 demi-heures, qui seront diffusées dès l’hiver prochain, et ce, jusqu’à la fin de 2025.

La production de cette émission interactive est rendue possible grâce à une aide financière de 4,9 millions $ octroyée par le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge.

On a précisé lundi que le «concept vise à faire ressortir le côté mobilisateur de notre langue, avec sa beauté, ses mille accents et ses expressions», le tout sans se prendre trop au sérieux et en apprenant beaucoup de choses en vertu d'un volet éducatif.

Pour mettre de l’ambiance sur le plateau dirigé par le réalisateur Sébastien Hurtubise, on fera appel à l’auteur-compositeur-interprète Mike Clay.

Par ailleurs, la plateforme Télé-Québec en classe «facilitera l’utilisation du contenu par les enseignantes et par les enseignants, en plus de produire des fiches d’accompagnement incitant les jeunes à prolonger l’expérience en classe», a-t-on indiqué.

«Proposer une émission de télévision qui place la langue sous le feu des projecteurs correspond tout à fait à la vocation de la chaîne et saura, j’en suis convaincu, intéresser les Québécoises et les Québécois, particulièrement les jeunes, a dit le ministre Roberge. Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est que le projet télévisé aura une version adaptée pour toutes les écoles du Québec. C’est notamment en intéressant davantage les jeunes à la langue française que nous contribuerons à arrêter son déclin au Québec.»

Participants recherchés

Attraction images, qui produit La langue dans ma poche, recherche dès maintenant des duos de joueurs comprenant un jeune âgé de 10 à 16 ans ainsi qu'un adulte. L’inscription s'effectue en ligne.

La somme de 4,9 millions $ provient des investissements de près de 25 millions $ sur cinq ans compris dans le Plan budgétaire de mars 2022 en vertu de la mesure Promouvoir l’usage du français.