La Poche Bleue reçoit Les Boys au ComediHa!: quelque part entre hockey et nostalgie

Les discussions sur le cinéma entre les artisans des films Les Boys et les gars du balado La Poche Bleue, lors de l’émission spéciale des 25 ans de la franchise au ComediHa!, ont été aussi intéressantes et hilarantes que celles qui portaient sur le hockey.

Cette émission spéciale du balado La Poche Bleue à la place Georges-V, pour fêter les 25 ans du premier film des Boys, paru en 1997, se situait quelque part entre hockey et nostalgie. Les spectateurs ne sont pas venus en si grand nombre, mais la foule dans son ensemble était belle à voir : des adultes avec des chandails des Boys, des jeunes pères de famille qui vivaient cette nostalgie avec leurs enfants, et aussi des couples qui semblaient avoir beaucoup de plaisir à s’échanger des lignes des films.

Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre, deux anciens joueurs des Canadiens de Montréal et créateurs du balado, ne pouvaient pas être plus dans leur élément pour l’animation de cette émission spéciale. Les deux hommes connaissaient chaque passage des films Les Boys, en plus d’alimenter tout naturellement les discussions sur le hockey. Une soirée réussie pour le duo, qui en était à une première devant public.

Marcel Tremblay / Agence QMI

Les souvenirs de tournage énumérés par Richard Goudreau, le père du concept des Boys, étaient tous aussi savoureux les uns que les autres. Paul Houde, qui incarnait Fernand, le gardien de but de l’équipe, en a ajouté quelques-uns, en plus de sortir plusieurs statistiques étonnamment précises sur le hockey, à l’image de son personnage dans la populaire franchise.

À écouter M. Goudreau et M. Houde, c’était clair que le tournage des Boys 2, à Chamonix en France, avait amené son lot de fous rires.

Marc Messier s’est également adressé à la foule par le biais d’un court vidéo, dans lequel il évoquait lui aussi le voyage de trois semaines des Boys en Europe pour le tournage du deuxième chapitre de la franchise.

Réal Béland a pris place sur la scène après l’entracte, et a parlé de ses débuts avec la mythique équipe de ligue de garage.

« J’étais totalement perdu; je ne savais pas si on tournait ou pas, tellement les gars étaient naturels sur le plateau », a-t-il mentionné aux deux animateurs. « Une chance que je jouais le gars le plus perdu de l’équipe. »

Michel Charette, qui était le visage du Grand bien-cuit d’hier au Grand Théâtre de Québec, était également présent pour cette émission spéciale 25 ans des Boys.

Le comédien a raconté aux spectateurs comment son rôle de Jean-Lou dans la jadis très populaire série jeunesse Radio enfer a mené à son rôle de Po-Paule dans Les Boys. Avec les deux animateurs, en plus de Richard Goudreau et Réal Béland, l’ambiance était festive et encore plus comique plus la soirée avançait et que les bières se débouchaient.

Trois excellentes premières parties

La foule a été réchauffée de belle façon, avec trois humoristes de la relève aux styles variés.

Christophe Dupéré, qui a participé cette année à son premier Gala ComdeiHa!, s’est lancé le troisième. Ses blagues concernant son père policier ont bien fait rigoler la foule, qui comptait quelques centaines de spectateurs. Ses histoires sur sa vie sexuelle, qu’il compare à une fête costumée, ont d’autant plus fait monter le volume du côté des spectateurs.

Les amateurs d’humour à la place Georges-V se sont également bien bidonnés en écoutant l’ancien joueur de football universitaire, Jean-Michel Elie.

Sans prononcer un mot plus haut que l’autre, le gaillard a abordé ses origines haïtiennes en parlant de ses grands frères et grandes sœurs qui lui ont fait la vie dure en grandissant.

L’humoriste métis Évelyne Roy-Molgat a très bien fait. La recrue de 22 ans a fait rire la foule avec des gags bien dosés sur ses origines autochtones, ainsi que sur sa réticence à se marier.