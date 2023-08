Météo au Québec: retour du beau temps ensoleillé jusqu’à jeudi

Même si des averses seront possibles dans certains secteurs du centre et de l’est du Québec, il fera beau cette semaine avec du temps estival généralement ensoleillé qui régnera jusqu’à jeudi avec des températures confortables.

À Montréal et ses environs, le ciel sera dégagé en dépit de quelques nuages passagers en fin de journée, alors que les températures maximales se stabiliseront à 25 degrés avec un humidex de 28.

Dans les secteurs de l’ouest de la province, notamment en Outaouais, Environnement Canada prévoit une alternance de soleil et de nuages et un mercure similaire à celui en vigueur à Montréal.

Le temps sera généralement nuageux en Estrie et en Beauce, tandis qu’à Québec et les secteurs un peu plus au nord comme le Saguenay, on prévoit un dégagement en matinée et 22 degrés au thermomètre.

En revanche, quelques averses devraient cesser le matin dans les secteurs de l’est du Québec, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie où le mercure sera à la baisse, selon l’agence fédérale.

La journée de mardi se présente avec de meilleurs auspices météo puisque les nuages ne viendront pas perturber un soleil impeccable dans le ciel bleu azuré, si l’on excepte l’est de la province.