Mettre son rêve de Wall Street sur la glace pour garder Congebec québécoise

Nicholas Pedneault vous dirait qu’il est né dans un congélateur. Et vu qu’il a commencé à travailler bien jeune chez Congebec, l’entreprise fondée par son père, c’est presque vrai.

Une chose était claire pour lui, adolescent: pas question de passer sa vie à -20 degrés!

«J’ai fait un bac en finances. Je rêvais d’être banquier investisseur à Wall Street ou à la Caisse de dépôt. Dans mes yeux d’ado, Congebec était un beau petit commerce local, où je ne voyais pas de perspective de croissance», raconte l’entrepreneur.

On lui aurait dit alors qu’il présiderait en 2023 un réseau d’entrepôts frigorifiques pancanadien avec un chiffre d’affaires de plus de 100 M$, où transitent 2 milliards de dollars de nourriture chaque année, il se serait étouffé dans sa salive.

Après ses études universitaires, Nicholas est allé donner un coup de pouce à son père chez Congebec, qui avait la volonté de prendre de l’expansion hors de sa région de Québec. En faisant des prévisions financières et en commençant à négocier avec des investisseurs, il a entrevu un réel potentiel de croissance. Alors, le boulot temporaire s’est étiré dans le temps.

«Chaque fois qu’il y avait un problème en informatique ou en ressources humaines, on se référait à moi. Je suis resté en poste, et deux, trois enfants plus tard, j’ai réalisé que ma carrière se déroulait dans l’entreprise que je n’avais pas pensé rejoindre!» se souvient-il.

Rachat in extremis

En 2015, après une acquisition dans l’Ouest canadien, son père se préparait à vendre ses actifs immobiliers pour laisser à son fils Nicholas la compagnie opérante de Congebec, trait d’union entre la production alimentaire et les épiceries. Et puis est arrivée une offre d’achat non sollicitée, par un joueur canadien qui voulait tout prendre.

Ç’aurait pu être la fin de l’épisode entrepreneurial pour Nicholas.

Il lui a fallu être audacieux et activer son réseau pour faire valoir son potentiel et conserver la propriété québécoise de Congebec. Desjardins Capital de risque était au nombre des actionnaires et s’est mis en mode sauvetage pour permettre à Nicholas de joindre l’actionnariat, à tout petit pourcentage. L’entreprise avait pris beaucoup de valeur, il fallait des appuis pour pouvoir la racheter.

Nicholas a vécu des années grisantes de croissance, à se forger aussi une confiance, tout en apprenant le rôle difficile du président, celui qui paie le prix des décisions difficiles.

Il a presque complètement remodelé l’équipe stratégique pour développer l’entreprise.

«On avait besoin d’autres types de talents pour continuer. J’ai dû remercier des gens qui avaient plus d’ancienneté que moi et que je connaissais depuis que j’étais p’tit gars. C’est la chose la plus difficile que j’ai eu à faire», admet-il.

La pandémie aurait pu tout emporter

En 2020, avec ses associés, Nicholas a racheté les parts des partenaires investisseurs, juste avant que la pandémie bouleverse tout.

Personne n’avait prévu ce qui a suivi: les consommateurs ont fait des provisions à la folie tandis que des usines de transformation alimentaire fermaient. Les congélateurs de Congebec se sont vidés et l'angoisse a monté. Ce n’était pas le temps de ralentir le pas quand les associés venaient de s’endetter.

Le président a géré ça avec une équipe spéciale, formée de travailleurs de tout le pays.

Trois ans plus tard, Congebec s’est relevée en force. L'entreprise vient d’investir 70 M$ dans un nouvel entrepôt frigorifique à Mascouche, ce qui, espère-t-on, va contibuer à l’essor de la transformation alimentaire au Québec.

La vision du futur? Le marché du froid est dominé par deux grands joueurs américains et Congebec veut établir des partenariats avec d’autres indépendants aux États-Unis.

«On a la technologie pour rassembler les gens et bien servir les clients. On a la proximité à cœur. Peut-on jouer avec d’autres pour avoir une portée nord-américaine?» demande l’entrepreneur.

Profil de Nicholas Pedneault

Président de Congebec

Âge: 47 ans

Nombre d'employés: 600

Siège social: Québec

Études: Baccalauréat en finances, École d'entrepreneurship de Beauce