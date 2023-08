NFL: le meilleur porteur de ballon de 2021 peut chercher ailleurs

Après plusieurs semaines de tension, les Colts d’Indianapolis ont finalement permis au porteur de ballon Jonathan Taylor d’être échangé à une autre formation de la NFL.

Le meneur pour les courses en 2021 aurait aimé discuter rapidement d’une prolongation de contrat avec l’équipe, lui qui en sera à la quatrième année de son contrat de recrue. Devant le manque de développement, Taylor s’est plaint auprès des Colts et a protesté en quittant deux fois le camp d’entraînement des siens.

Il s’agit d’une volte-face pour l’organisation de l’Indiana, puisque le propriétaire Jim Irsay avait assuré que son joueur de 24 ans ne partirait pas.

«Nous n’allons pas échanger Jonathan Taylor. C’est une certitude. Pas maintenant et pas en octobre», avait-il dit le 30 juillet au réseau ESPN.

Selon le réseau américain, les Colts demanderaient une grande compensation en retour de Taylor. Au moins un choix de premier tour au repêchage devrait être impliqué.

Après avoir mené la NFL avec 332 courses et 1811 verges de gain au sol en 2021, le porteur de ballon américain a connu une saison 2022 plus tranquille. En 11 matchs, il a parcouru 861 verges et inscrit quatre touchés.