Encore plus d’écoliers iront à l’école le ventre vide, s’inquiètent des organismes

Encore plus d’écoliers auront une boîte à lunch vide ou peu garnie lors de la prochaine année scolaire, craignent des organismes qui s'attendent à devoir nourrir beaucoup plus d’enfants. L’un d’eux va même tripler son offre et l’étendre à toute la province.

Devant cette explosion de la demande, l’organisme la Cantine pour tous, prend de l’expansion et fournira 1,1 million de repas scolaires à tarif abordable dans 89 écoles partout au Québec cette année.

C’est trois fois plus que l’année dernière (400 000 repas dans 39 écoles). Dix-neuf autres écoles pourraient même s’ajouter en cours d’année.

«C’est fou, avoue Thibaud Liné, directeur général. Tout le monde est frappé de la même façon par l’inflation et cherche des solutions.»

Le parent peut payer le prix qu’il veut (1$ minimum) pour le repas du midi de son enfant. Cette année, la contribution suggérée grimpe de 50 cents, à 6 dollars.

«Pour un parent qui n’a pas beaucoup de sous, [...] ça va diminuer le stress. On va nourrir plus d’enfants», ajoute Chantal Pagé, dont l’organisme les Cuisiniers différents sera un traiteur partenaire de la Cantine pour tous dans six écoles de Longueuil cette année.

Depuis janvier dernier, la Cantine pour tous a enregistré une baisse de 8% des contributions payées par les parents pour les repas.

Pas les moyens de faire plus

Le prix du panier d’épicerie est un fardeau financier de plus en plus lourd pour les familles. En mars dernier, un dossier du Journal montrait que des milliers d’écoliers vont à l’école avec une boîte à lunch vide ou peu garnie. Cette situation accentue la pression sur la demande d’aide auprès des organismes. Mais peu d’entre eux ont les moyens d’y répondre.

Pour la deuxième année de suite, le Club des petits déjeuners ne pourra pas ajouter de nouvelles écoles défavorisées à son réseau de 500 établissements.

«Même si la demande est grandissante, nous n’avons pas plus de capacité. On sait que ça va nous coûter plus cher encore cette année pour nourrir le même nombre d’enfants», explique Claudine Dessureault, conseillère aux achats et inventaires au Club.

«Tout le monde est dans le même bateau, poursuit-elle. La créativité a des limites quand l’inflation augmente.»

«On ressent beaucoup d’anxiété. C’est très difficile pour les parents à faible revenu, avoue Mélissa Bellerose, directrice de l’organisme Toujours ensemble, qui nourrit 50 jeunes le midi durant l’année scolaire, à Verdun. On va tout faire pour répondre à la demande. [...] Mais, c’est sûr que ça représente un gros défi.»

Seul du G7

Donnée peu reluisante, le Canada est le seul pays du G7 qui ne possède pas de programme alimentaire universel. Pour ces organismes, la situation actuelle montre l’importance de financer ce besoin pour s’assurer que les enfants soient disposés à apprendre.

«Il faut qu’on arrête de se poser la question à tous les ans de savoir si les enfants vont pouvoir manger à l’école, répète M. Liné. Il faut avoir un programme en place et qu’on n’ait pas besoin de s’en préoccuper.»

«Les gens s’inquiètent, constate Mme Pagé. Déjà, les techniciens au service de garde se demandent: Combien d’enfants vont arriver sans boîte à lunch?»

Depuis 2020, toutes les écoles du Québec reçoivent de l’argent du ministère de l’Éducation pour nourrir les élèves en collations ou autres repas. L’an dernier, certaines écoles avaient reçu aussi peu que 4$ par année par élève, alors que d’autres avaient reçu 159$.

« Les appels rentrent, on s’attend à ce qu’il y en ait probablement plus que l’an passé. »

-Mélissa Bellerose, directrice de l’organisme Toujours ensemble, qui nourrit des enfants à bas prix le midi à Verdun

« On est comme dans un cercle vicieux [...] Les gens ont des difficultés à se nourrir, mais les organismes ont aussi du mal à augmenter leur offre. »

-Frédéric Côté, directeur de l’organisme Le Partage, qui fournit des boîtes à lunch aux enfants dans le besoin sur la Rive-Sud de Montréal

« Avec l’inflation, c’est sûr que ça va sûrement faire l’objet de préoccupations. »

-Diane Miron, directrice générale de l’Association québécoise de la garde scolaire

Sommes versées par le ministère de l’Éducation pour des collations

2023-2024: 40,3 M$

2022-2023: 39,4 M$

2021-2022: 35,4 M$

2020-2021: 30,1 M$

Autres subventions alimentaires en 2023-2024:

Club des petits déjeuners: 10 M$

Cantine pour tous: 3,6 M$

Source: ministère de l’Éducation